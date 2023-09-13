Стойленский ГОК расширяет парк учебного оборудования

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Тренажер представляет собой кабину бульдозера на динамической платформе, в которой штатно функционирует система управления. Симулятор максимально повторяет реалистичные условия работы: имитирует движение техники, пуск и шум двигателя, изменение скорости движения, звуковые сигналы. На дисплеях, расположенных по периметру кабины, отображаются виды виртуального карьера.
Инструктор имеет возможность задавать учебные упражнения и стартовые условия вождения: сезон, время суток, погодные условия, а также инициировать нештатные и аварийные ситуации. Тренажер позволяет освоить управление бульдозером и тренировать выполнение наиболее характерных рабочих задач: перемещение грунта, создание насыпей, планирование площадки и других.
Сотрудники автотранспортного цеха уже приступили к практическим занятиям на новом тренажере. До конца года обучение пройдут все машинисты бульдозера СГОКа.
В 2022 году подобный тренажер-симулятор также был приобретен для водителей большегрузных самосвалов Стойленского ГОКа.
«На СГОКе уделяют большое внимание профессиональному развитию сотрудников. Такое практическое обучение поможет молодым специалистам, у которых пока мало опыта, чувствовать себя увереннее в реальных условиях карьера. Тренажеры задействованы при проведении стажировок, повышении и коррекции навыков опытных водителей, кроме того, стойленцы будут проходить на них обязательную проверку знаний в рамках полугодового инструктажа по охране труда, — комментирует начальник автотранспортного цеха Стойленского ГОКа Олег Пахомов.