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Стойленский ГОК расширяет парк учебного оборудования

Стойленский ГОК расширяет парк учебного оборудования

13 сентября 2023, 13:33
Фото: Стойленский ГОК
В учебном классе автотранспортного цеха Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) запустили новый динамический тренажер-симулятор бульдозера. Программный комплекс позволяет машинистам бульдозера отработать профессиональные навыки управления и безопасного движения.

Тренажер представляет собой кабину бульдозера на динамической платформе, в которой штатно функционирует система управления. Симулятор максимально повторяет реалистичные условия работы: имитирует движение техники, пуск и шум двигателя, изменение скорости движения, звуковые сигналы. На дисплеях, расположенных по периметру кабины, отображаются виды виртуального карьера.

Инструктор имеет возможность задавать учебные упражнения и стартовые условия вождения: сезон, время суток, погодные условия, а также инициировать нештатные и аварийные ситуации. Тренажер позволяет освоить управление бульдозером и тренировать выполнение наиболее характерных рабочих задач: перемещение грунта, создание насыпей, планирование площадки и других.

Сотрудники автотранспортного цеха уже приступили к практическим занятиям на новом тренажере. До конца года обучение пройдут все машинисты бульдозера СГОКа.

В 2022 году подобный тренажер-симулятор также был приобретен для водителей большегрузных самосвалов Стойленского ГОКа.

«На СГОКе уделяют большое внимание профессиональному развитию сотрудников. Такое практическое обучение поможет молодым специалистам, у которых пока мало опыта, чувствовать себя увереннее в реальных условиях карьера. Тренажеры задействованы при проведении стажировок, повышении и коррекции навыков опытных водителей, кроме того, стойленцы будут проходить на них обязательную проверку знаний в рамках полугодового инструктажа по охране труда, — комментирует начальник автотранспортного цеха Стойленского ГОКа Олег Пахомов.
#Белгородская область#Экономика#Евгений Грицков#Стойленский ГОК#Учебное оборудование
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