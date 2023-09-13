Стойленский ГОК расширяет парк учебного оборудования

Инструктор имеет возможность задавать учебные упражнения и стартовые условия вождения: сезон, время суток, погодные условия, а также инициировать нештатные и аварийные ситуации. Тренажер позволяет освоить управление бульдозером и тренировать выполнение наиболее характерных рабочих задач: перемещение грунта, создание насыпей, планирование площадки и других.