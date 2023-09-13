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Остановка напротив спорткомплекса Хоркиной в Белгороде появится в 2024 году

Стали известны сроки появления остановки у спорткомплекса Хоркиной в Белгороде

13 сентября 2023, 18:10
Фото: Bel.ru

Остановка напротив спорткомплекса Хоркиной в Белгороде появится в 2024 году

13 сентября в ходе прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков рассказал о строительстве новой остановки около спорткомплекса Светланы Хоркиной в центре Белгорода и причинах, которые тормозят её появление на этом участке.
В планах есть. Постановить остановку проблемы нет, но остановка создаст небезопасные условия и для студентов, и для детей, поэтому там нужно делать более сложную историю, связанную с переходом через проезжую часть. Поэтому сейчас выполняются проектные работы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Новая остановка у спорткомплекса Хоркиной должна появиться в 2024 году. Готовый проект рассмотрят на заседании комиссии по организации дорожного движения, после этого начнётся его реализация. Занимается этим администрация города под руководством мэра Валентина Демидова.

Напомним, стоимость проекта реорганизации дороги для строительства остановки около спорткомплекса Светланы Хоркиной оценили в 2,7 млн рублей. Помимо остановки, проектировщикам предстоит продумать расположение парковок, пешеходную и велосипедную инфраструктуру, а также рассчитать количество полос для движения автомобилей.

Схему реорганизации дороги возле УСК Хоркиной подготовят за 2,7 млн рублей
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#Город#Общественный транспорт#Уск хоркиной#Автобусная остановка#Белгород#Вячеслав Гладков#Милена Фишер
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