Стали известны сроки появления остановки у спорткомплекса Хоркиной в Белгороде

Новая остановка у спорткомплекса Хоркиной должна появиться в 2024 году. Готовый проект рассмотрят на заседании комиссии по организации дорожного движения, после этого начнётся его реализация. Занимается этим администрация города под руководством мэра Валентина Демидова.