Стали известны сроки появления остановки у спорткомплекса Хоркиной в Белгороде

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В планах есть. Постановить остановку проблемы нет, но остановка создаст небезопасные условия и для студентов, и для детей, поэтому там нужно делать более сложную историю, связанную с переходом через проезжую часть. Поэтому сейчас выполняются проектные работы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Новая остановка у спорткомплекса Хоркиной должна появиться в 2024 году. Готовый проект рассмотрят на заседании комиссии по организации дорожного движения, после этого начнётся его реализация. Занимается этим администрация города под руководством мэра Валентина Демидова.
Напомним, стоимость проекта реорганизации дороги для строительства остановки около спорткомплекса Светланы Хоркиной оценили в 2,7 млн рублей. Помимо остановки, проектировщикам предстоит продумать расположение парковок, пешеходную и велосипедную инфраструктуру, а также рассчитать количество полос для движения автомобилей.