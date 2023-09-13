Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Зарплата

Стала известна разница в средних зарплатах богатых и бедных белгородских работников

13 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Зарплата

Белгородская область вошла в число регионов с низким зарплатным неравенством

Разница в оплате труда наименее и наиболее оплачиваемых работников составляет 4,6 раза. Это один из наиболее низких показателей среди регионов РФ. Результаты соответствующего исследования опубликовала аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

В России уменьшилось зарплатное неравенство, а Белгородская область вошла в число регионов, где его уровень наиболее низкий. Более того, она стала регионом Центрального Черноземья с наиболее низкой разницей зарплат.

Средняя зарплата 20% наиболее оплачиваемых работников в регионе составляет 103,2 тыс. рублей, а средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых — 22,6 тыс. рублей. Разница составляет 4,6 раза. Разница в зарплатах в рублях составила 80,6 тыс. рублей.

Белгородская область вошла в число регионов РФ с наименьшей относительной разницей в зарплатах наиболее и наименее оплачиваемых работников. Меньше показатели только в Тыве (3,8 раза), Калмыкии (4,1 раза), Магаданской области, Карелии и Мордовии (по 4,5 раза в каждом). Такой же показатель, как у Белгородской области (4,6 раза), — у Ингушетии.

Что касается регионов Центрального Черноземья, в соседней Курской области наименее оплачиваемые работники получают 20,8 тыс. рублей, наиболее — 101,8 тыс. рублей. Разница зарплат составляет 4,9 раза, или 81 тыс. рублей.

В Воронежской области наиболее оплачиваемым сотрудникам в среднем платят 113,1 тыс. рублей, а наименее оплачиваемым 20,7 тыс. рублей. Разница зарплат — 5,5 раза, или 92,4 тыс. рублей.

По данным исследования, схожая ситуация в Липецкой области с разницей зарплат в 85 тыс. рублей, и суммы у работников различаются в 5,1 раза. Сотрудникам с низким уровнем заработной платы платят 20,5 тыс. рублей, а тем, у кого работа наиболее оплачиваемая, 105,6 тыс. рублей.

В Тамбовской области менее оплачиваемый труд стоит 18,5 тыс. рублей, а наиболее — 89,7 тыс. рублей. Разница составляет 4,9 раза, или 71,2 тыс. рублей.

Курская область опередила Белгородскую по зарплатам
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородстат назвал три сферы с высокими зарплатами в Белгородской областиСколько работников в Белгородской области получают зарплату выше среднего по стране?Белгородстат: в Белгородской области увеличилась зарплата
#Белгородская область#Зарплата#Исследование#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Неравенство
Подпишитесь
Белгородские подростки зарабатывали летом до 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:45
«Женщина расплакалась»: Гладков рассказал о непростой встрече с белгородкой
Сегодня, 09:56
«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:54
Более 800 юных белгородцев состоят на профилактическом учёте как неблагополучные
Сегодня, 13:51
Когда ожидать начала отопительного сезона в Белгородской области?
Сегодня, 10:52