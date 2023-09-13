Стала известна разница в средних зарплатах богатых и бедных белгородских работников

Белгородская область вошла в число регионов РФ с наименьшей относительной разницей в зарплатах наиболее и наименее оплачиваемых работников. Меньше показатели только в Тыве (3,8 раза), Калмыкии (4,1 раза), Магаданской области, Карелии и Мордовии (по 4,5 раза в каждом). Такой же показатель, как у Белгородской области (4,6 раза), — у Ингушетии.