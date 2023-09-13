Стала известна разница в средних зарплатах богатых и бедных белгородских работников

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
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В России уменьшилось зарплатное неравенство, а Белгородская область вошла в число регионов, где его уровень наиболее низкий. Более того, она стала регионом Центрального Черноземья с наиболее низкой разницей зарплат.
Средняя зарплата 20% наиболее оплачиваемых работников в регионе составляет 103,2 тыс. рублей, а средняя зарплата 20% наименее оплачиваемых — 22,6 тыс. рублей. Разница составляет 4,6 раза. Разница в зарплатах в рублях составила 80,6 тыс. рублей.
Белгородская область вошла в число регионов РФ с наименьшей относительной разницей в зарплатах наиболее и наименее оплачиваемых работников. Меньше показатели только в Тыве (3,8 раза), Калмыкии (4,1 раза), Магаданской области, Карелии и Мордовии (по 4,5 раза в каждом). Такой же показатель, как у Белгородской области (4,6 раза), — у Ингушетии.
Что касается регионов Центрального Черноземья, в соседней Курской области наименее оплачиваемые работники получают 20,8 тыс. рублей, наиболее — 101,8 тыс. рублей. Разница зарплат составляет 4,9 раза, или 81 тыс. рублей.
В Воронежской области наиболее оплачиваемым сотрудникам в среднем платят 113,1 тыс. рублей, а наименее оплачиваемым 20,7 тыс. рублей. Разница зарплат — 5,5 раза, или 92,4 тыс. рублей.
По данным исследования, схожая ситуация в Липецкой области с разницей зарплат в 85 тыс. рублей, и суммы у работников различаются в 5,1 раза. Сотрудникам с низким уровнем заработной платы платят 20,5 тыс. рублей, а тем, у кого работа наиболее оплачиваемая, 105,6 тыс. рублей.
В Тамбовской области менее оплачиваемый труд стоит 18,5 тыс. рублей, а наиболее — 89,7 тыс. рублей. Разница составляет 4,9 раза, или 71,2 тыс. рублей.