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Работы на месте разрушенного обстрелами дома в Шебекино

Снести и построить «дом-близнец»: власти озвучили решение по пятиэтажке в Шебекино

13 сентября 2023, 07:00
Фото: оперштаб Белгородской области
Работы на месте разрушенного обстрелами дома в Шебекино

В Шебекино построят новый многоквартирный дом вместо разрушенного обстрелами

По улице Железнодорожной, 2 рабочие построят близнец снесённого дома. Начать выдавать ключи жителям власти планируют уже во II квартале 2024 года. Подробности рассказали в областном оперштабе.

В Шебекино по улице Железнодорожной заново отстроят дом №2, который был разрушен при обстреле ВСУ. Пятиэтажный многоквартирный дом будет копией снесённого старого, об этом попросили сами жители.

Ранее на кухнях квартир стояли газовые колонки, теперь же в новом доме сделают централизованное отопление и водоснабжение. Возводить здание начнут сразу на месте: конструкции будут собирать на строительной площадке, а перегородки выполнят из пенобетона.

Планируется, что ключи жители дома получат уже во II квартале 2024 года.

Напомним, что во время обстрела пятиэтажный дом загорелся, из-за чего сильные повреждения получили несущие конструкции здания. К сносу дома приступили ещё летом. Тогда дом уже наполовину снесли.

Работы на месте разрушенного обстрелами дома в ШебекиноРаботы на месте разрушенного обстрелами дома в Шебекино
Работы на месте разрушенного обстрелами дома в ШебекиноРаботы на месте разрушенного обстрелами дома в Шебекино
Работы на месте разрушенного обстрелами дома в ШебекиноРаботы на месте разрушенного обстрелами дома в Шебекино
Работы на месте разрушенного обстрелами дома в ШебекиноРаботы на месте разрушенного обстрелами дома в Шебекино
Работы на месте разрушенного обстрелами дома в Шебекино
Фото: оперштаб Белгородской области
В Шебекино всё же снесут повреждённый во время обстрелов многоквартирный дом
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