Снести и построить «дом-близнец»: власти озвучили решение по пятиэтажке в Шебекино

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Updated Сегодня, 07:02
В Шебекино по улице Железнодорожной заново отстроят дом №2, который был разрушен при обстреле ВСУ. Пятиэтажный многоквартирный дом будет копией снесённого старого, об этом попросили сами жители.
Ранее на кухнях квартир стояли газовые колонки, теперь же в новом доме сделают централизованное отопление и водоснабжение. Возводить здание начнут сразу на месте: конструкции будут собирать на строительной площадке, а перегородки выполнят из пенобетона.
Планируется, что ключи жители дома получат уже во II квартале 2024 года.
Напомним, что во время обстрела пятиэтажный дом загорелся, из-за чего сильные повреждения получили несущие конструкции здания. К сносу дома приступили ещё летом. Тогда дом уже наполовину снесли.