Сколько денег понадобится для модернизации Старооскольского водоканала?

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
Во время большой прямой линии глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в следующем году на строительство очистных сооружений в Старооскольском округе белгородские власти планируют потратить 1 900 000 рублей.
Соответствующий вопрос поступил губернатору в прямом эфире. Житель спросил, предпринимаются ли какие-либо действия по вопросу модернизации или реконструкции водопроводно-канализационной системы Старого Оскола.
По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Старооскольский водоканал находился в ужасном состоянии на протяжении нескольких десятилетий. Подобная проблема и в Губкине. В этом году на реконструкцию водоканалов двух городов выделили более 500 млн рублей из федерального бюджета. В 2024 году сумма будет больше.
В следующем году на строительство очистных сооружений из областного бюджета мы планируем выделить 1 100 000 рублей, и более 800 млн рублей — из федерального бюджета. Хозяйство было заброшенным несколько десятилетий, сейчас занимаемся этим вопросом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее губернатор уже говорил, что для реконструкции очистных сооружений в Старооскольском округе понадобится не один год и не один миллиард рублей.