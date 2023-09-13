Сколько денег понадобится для модернизации Старооскольского водоканала?

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Старооскольский водоканал находился в ужасном состоянии на протяжении нескольких десятилетий. Подобная проблема и в Губкине. В этом году на реконструкцию водоканалов двух городов выделили более 500 млн рублей из федерального бюджета. В 2024 году сумма будет больше.