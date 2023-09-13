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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:26

Updated Сегодня, 17:26

На реконструкцию Старооскольского водоканала потратят почти 2 млрд рублей

Сколько денег понадобится для модернизации Старооскольского водоканала?

13 сентября 2023, 17:24
Фото: 1MI

На реконструкцию Старооскольского водоканала потратят почти 2 млрд рублей

В 2024 году Старооскольский водоканал реконструируют за 1 900 000 рублей. Сумму в прямом эфире озвучил Вячеслав Гладков.

Во время большой прямой линии глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в следующем году на строительство очистных сооружений в Старооскольском округе белгородские власти планируют потратить 1 900 000 рублей.

Соответствующий вопрос поступил губернатору в прямом эфире. Житель спросил, предпринимаются ли какие-либо действия по вопросу модернизации или реконструкции водопроводно-канализационной системы Старого Оскола.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Старооскольский водоканал находился в ужасном состоянии на протяжении нескольких десятилетий. Подобная проблема и в Губкине. В этом году на реконструкцию водоканалов двух городов выделили более 500 млн рублей из федерального бюджета. В 2024 году сумма будет больше.

В следующем году на строительство очистных сооружений из областного бюджета мы планируем выделить 1 100 000 рублей, и более 800 млн рублей — из федерального бюджета. Хозяйство было заброшенным несколько десятилетий, сейчас занимаемся этим вопросом.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее губернатор уже говорил, что для реконструкции очистных сооружений в Старооскольском округе понадобится не один год и не один миллиард рублей.

Вячеслав Гладков: Старооскольский водоканал системно уничтожали много лет
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#Белгородская область#Старый Оскол#Реконструкция#Водоканал#Очистные сооружения#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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