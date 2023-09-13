Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора

«При планировании БС всегда возникает вопрос — а как назовём базовую станцию? Обычно название даётся по названию улицы, на которой располагается опора с антеннами базовой станции. Но… Увидев надпись на стене небольшого здания в Уфе на улице Георгия Мушникова (д. 15, корп. 3), ни у кого не возникло возражений против того, чтобы назвать базовую станцию в честь девушки Юли, которую кто-то так сильно кто- то любит, — рассказывает технический директор Уфимского отделения билайн Рафаэль Нурмухаметов. - Старожилы района рассказали, что к моменту строительства базовой станции в 2019 году надпись существовала уже лет пять. К сожалению, в прошлом году, во время ремонта здания эту надпись закрасили. Но базовая станция с именем „Юля“ продолжает работать! И мы сохраняем память об этой романтической истории! Очень хочется узнать историю создания надписи. Может, кто-то из жителей Уфы помнит и сможет поделиться информацией?»