С середины сентября изменится расписание трёх белгородских маршрутов

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Решение об изменении расписания трёх сезонных маршрутов приняли из-за сокращения светового дня. С 16 сентября движение послеобеденных рейсов будет выполняться на один час раньше.
Новое расписание будет у автобусов №111А, 116А и 121. О внесении изменений также часто просили пассажиры автобусов.
Напомним, что в сентябре белгородцы также просили изменить расписание автобусов №8, №11, №12, №13к, №111с, №112 и других. Связана такая просьба с новым распорядком в школах.
Министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко сообщил, что ситуацию мониторят, однако изменения в расписание пока не вносились.