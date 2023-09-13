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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Автобусы в Белгороде

С середины сентября изменится расписание трёх белгородских маршрутов

13 сентября 2023, 13:26
Фото: 1MI
Автобусы в Белгороде
Новое расписание сезонных маршрутов №111А, 116А и 121 начнёт действовать с 16 сентября. Об этом сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Решение об изменении расписания трёх сезонных маршрутов приняли из-за сокращения светового дня. С 16 сентября движение послеобеденных рейсов будет выполняться на один час раньше.

Новое расписание будет у автобусов №111А, 116А и 121. О внесении изменений также часто просили пассажиры автобусов.

Напомним, что в сентябре белгородцы также просили изменить расписание автобусов №8, №11, №12, №13к, №111с, №112 и других. Связана такая просьба с новым распорядком в школах.

Министр автомобильных дорог и транспорта области Сергей Евтушенко сообщил, что ситуацию мониторят, однако изменения в расписание пока не вносились.

Изменения в расписании сезонных маршрутовИзменения в расписании сезонных маршрутов
Изменения в расписании сезонных маршрутовИзменения в расписании сезонных маршрутов
Изменения в расписании сезонных маршрутовИзменения в расписании сезонных маршрутов
Изменения в расписании сезонных маршрутов
Фото: Организатор пассажирских перевозок по Белгородской области
Белгородцы просят изменить расписание автобусов из-за нового распорядка в школах
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#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#Изменение расписания#Александра Склярова
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