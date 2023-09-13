С рисунком дракона и сладостями: аэропорт Белгорода закупает новогодние подарки

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
На сайте госзакупок появилась заявка на поставку 143 новогодних подарков за 100 100 рублей — по 700 рублей за один набор. Их должны доставить одной партией в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Заказчиком выступил аэропорт Белгорода.
Новогодний подарок должен быть в картонной упаковке и иметь форму сундука, цилиндра или чемодана с рисунком символа 2024 года — драконом.
Общий вес кондитерских изделий (без учёта упаковки) должен быть не менее 1 кг. Всего в наборе должно быть не менее 45 разных наименований конфет, а повторяться одна позиция может не более двух раз. В подарок должны входить:
Заявки принимаются до 27 сентября.
Аэропорт Белгорода не работает с начала СВО. Ранее правительство РФ в очередной раз выделило деньги на поддержку закрытой воздушной гавани. Однако, как призналась гендиректор аэропорта Елена Безбородова, выделенные суммы помогают только выжить, речи о развитии не идёт.