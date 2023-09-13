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Белгородский аэропорт закупит к Новому году 143 детских подарка

С рисунком дракона и сладостями: аэропорт Белгорода закупает новогодние подарки

13 сентября 2023, 12:36
Фото: 1MI

Белгородский аэропорт закупит к Новому году 143 детских подарка

Каждый набор должен быть не легче одного килограмма и включать в себя не менее 45 различных наименований конфет. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

На сайте госзакупок появилась заявка на поставку 143 новогодних подарков за 100 100 рублей — по 700 рублей за один набор. Их должны доставить одной партией в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Заказчиком выступил аэропорт Белгорода.

Новогодний подарок должен быть в картонной упаковке и иметь форму сундука, цилиндра или чемодана с рисунком символа 2024 года — драконом.

Общий вес кондитерских изделий (без учёта упаковки) должен быть не менее 1 кг. Всего в наборе должно быть не менее 45 разных наименований конфет, а повторяться одна позиция может не более двух раз. В подарок должны входить:

  • шоколадные конфеты;
  • конфеты в шоколадной глазури;
  • шоколад;
  • конфеты неглазированные с желейным корпусом;
  • печенье;
  • конфета-суфле в шоколадной глазури;
  • халва в шоколаде;
  • жевательный мармелад;
  • ирис;
  • неглазированные конфеты с молочным корпусом;
  • карамель на палочке;
  • карамель.

Заявки принимаются до 27 сентября.

Аэропорт Белгорода не работает с начала СВО. Ранее правительство РФ в очередной раз выделило деньги на поддержку закрытой воздушной гавани. Однако, как призналась гендиректор аэропорта Елена Безбородова, выделенные суммы помогают только выжить, речи о развитии не идёт.

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