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Пять экипажей ДПС 40 минут гнались за белгородским блогером на мотоцикле

Пять экипажей ДПС 40 минут гнались за белгородским блогером на мотоцикле

13 сентября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Мотоциклист из Старого Оскола решил скрыться от сотрудников ДПС, но его всё равно поймали. За время погони блогер совершил порядка 20 нарушений, сообщили журналисты 9 Канала.

9 сентября 25-летний блогер захотел прокатиться на мотоцикле и снять это на камеру GoPro. В тот момент, когда парень встал на задние колёса, его заметили сотрудники ДПС и попросили остановиться.

Однако на первую просьбу староосколец не отреагировал и продолжил путь, надеясь оторваться от правоохранительных органов. Тогда его план нарушили ещё пять экипажей ДПС, которые присоединились к погоне.

На протяжении 40 минут автоинспекторы преследовали блогера, который пытался уехать через дворы, парки и детские площадки. Сообщается, что он ехал по встречной полосе и по пешеходному переходу. За время погони белгородец успел совершить порядка 20 нарушений.

Теперь блогеру грозит лишение водительских прав.

Погоня за блогером в Старом Осколе
Видео: 9 Канал
Погоня в Старом Осколе: мотоциклист пытался скрыться от полиции и 19 раз нарушил ПДД
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