Пять экипажей ДПС 40 минут гнались за белгородским блогером на мотоцикле

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
9 сентября 25-летний блогер захотел прокатиться на мотоцикле и снять это на камеру GoPro. В тот момент, когда парень встал на задние колёса, его заметили сотрудники ДПС и попросили остановиться.
Однако на первую просьбу староосколец не отреагировал и продолжил путь, надеясь оторваться от правоохранительных органов. Тогда его план нарушили ещё пять экипажей ДПС, которые присоединились к погоне.
На протяжении 40 минут автоинспекторы преследовали блогера, который пытался уехать через дворы, парки и детские площадки. Сообщается, что он ехал по встречной полосе и по пешеходному переходу. За время погони белгородец успел совершить порядка 20 нарушений.
Теперь блогеру грозит лишение водительских прав.