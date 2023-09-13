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Белгородец угнал иномарку с приспущенным стеклом и ключами в салоне

Пьяный белгородец угнал иномарку по дороге за выпивкой

13 сентября 2023, 08:07
Фото: 1MI

Белгородец угнал иномарку с приспущенным стеклом и ключами в салоне

Житель Валуйского округа ненадолго отошёл от своей припаркованной машины, но за это время её успели угнать. Накатавшись, злоумышленник решил вернуть авто на место, но его задержали полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

61-летний мужчина припарковал свой автомобиль Hyundai Matrix и ненадолго отошёл, оставив приспущенным стекло, а также ключи в салоне. Вернувшись, житель Валуйского горокруга обнаружил, что его машины нет.

Угонщиком оказался 27-летний ранее судимый парень. Полицейские выяснили, что он в день происшествия выпивал дома, а потом решил выйти в магазин за добавкой. На улице он обнаружил иномарку с приспущенным стеклом, а в её салоне — ключи. Парень завёл машину и уехал кататься. Спустя время подозреваемый захотел вернуть авто на место, но на перекрёстке его задержали полицейские.

Угнанный автомобиль вернули владельцу, а в отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел: по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и по части 2 статьи 264.2 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Также в отношении молодого мужчины составили административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишённым правом управления»).

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#Белгородская область#Пьяный#Угон#Уголовные дела#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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