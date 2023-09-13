Пьяный белгородец угнал иномарку по дороге за выпивкой

Угонщиком оказался 27-летний ранее судимый парень. Полицейские выяснили, что он в день происшествия выпивал дома, а потом решил выйти в магазин за добавкой. На улице он обнаружил иномарку с приспущенным стеклом, а в её салоне — ключи. Парень завёл машину и уехал кататься. Спустя время подозреваемый захотел вернуть авто на место, но на перекрёстке его задержали полицейские.