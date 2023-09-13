Пьяный белгородец угнал иномарку по дороге за выпивкой

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
61-летний мужчина припарковал свой автомобиль Hyundai Matrix и ненадолго отошёл, оставив приспущенным стекло, а также ключи в салоне. Вернувшись, житель Валуйского горокруга обнаружил, что его машины нет.
Угонщиком оказался 27-летний ранее судимый парень. Полицейские выяснили, что он в день происшествия выпивал дома, а потом решил выйти в магазин за добавкой. На улице он обнаружил иномарку с приспущенным стеклом, а в её салоне — ключи. Парень завёл машину и уехал кататься. Спустя время подозреваемый захотел вернуть авто на место, но на перекрёстке его задержали полицейские.
Угнанный автомобиль вернули владельцу, а в отношении задержанного возбудили несколько уголовных дел: по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и по части 2 статьи 264.2 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).
Также в отношении молодого мужчины составили административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, лишённым правом управления»).