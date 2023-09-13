Привить от гриппа в Белгородской области планируют почти 1 млн человек

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Более 997 тыс. белгородцев хотят вакцинировать от гриппа в рамках кампании по иммунизации населения в 2023 году. В планах — привить и более 190 тыс. детей, а в общем — 60% населения.
Регион уже приобрёл партию вакцины от гриппа в количестве 382 тыс. доз. Практически половина указанной поставки предназначена для детей — около 165 тыс. доз. Сделать прививку белгородцы могут в медицинских учреждениях по месту проживания.
Пока в Белгородской области привито всего 5,5% населения. Это чуть более 68 тыс. человек, в том числе 20,5 тыс. детей. Медики уже использовали 12% вакцины для детей и 21% для взрослых.
Напомним, накануне министр здравоохранения области Андрей Иконников провёл брифинг, где рассказал о вакцинации от гриппа в регионе. Тогда же он предоставил информацию о ситуации с коронавирусом. Роста заболеваемости в регионе пока не зафиксировали.