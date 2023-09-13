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Вакцинация

Привить от гриппа в Белгородской области планируют почти 1 млн человек

13 сентября 2023, 16:11
Фото: 1MI
Вакцинация
Первая партия вакцины в регион поступила. В ней насчитывается 382 тыс. доз. В планах — сделать прививку более чем половине населения, сообщили в областном правительстве.

Более 997 тыс. белгородцев хотят вакцинировать от гриппа в рамках кампании по иммунизации населения в 2023 году. В планах — привить и более 190 тыс. детей, а в общем — 60% населения.

Регион уже приобрёл партию вакцины от гриппа в количестве 382 тыс. доз. Практически половина указанной поставки предназначена для детей — около 165 тыс. доз. Сделать прививку белгородцы могут в медицинских учреждениях по месту проживания.

Пока в Белгородской области привито всего 5,5% населения. Это чуть более 68 тыс. человек, в том числе 20,5 тыс. детей. Медики уже использовали 12% вакцины для детей и 21% для взрослых.

Напомним, накануне министр здравоохранения области Андрей Иконников провёл брифинг, где рассказал о вакцинации от гриппа в регионе. Тогда же он предоставил информацию о ситуации с коронавирусом. Роста заболеваемости в регионе пока не зафиксировали.

Иконников рассказал о вакцинации от гриппа и коронавируса в Белгородской области
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