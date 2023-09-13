Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Последствия обстрелов

Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области

13 сентября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Последствия обстрелов

ВСУ ударили по Белгородской области за день 129 раз

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил итоги обстрелов Белгородской области 12 сентября. Под огнём оказались семь районов. Есть разрушения.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. 12 сентября под обстрелами или атаками беспилотников были семь районов региона. В двух муниципалитетах зафиксировали разрушения.

Белгородский район

Десять снарядов выпустили по Журавлёвке и Устинке, с помощью дрона-камикадзе атаковали село Красный Хутор. Разрушений и пострадавших нет.

Валуйский горокруг

16 прилётов из артиллерии зафиксировали в Вериговке, Долгом и Карабаново. В последнем также сбили БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

Из гранатомёта и артиллерии обстреляли хутор Старый. Всего зафиксировано 23 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет.

Грайворонский горокруг

В результате обстрела села Сподарюшино в двух частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Восемь прилётов из миномёта насчитали в Дроновке, но без последствий.

Краснояружский район

17 прилётов насчитали в Вязовом и на территории около хутора Высокий. Окраину Теребрено противник атаковал артиллерией. Выбило окно в одном доме.

Шебекинский горокруг

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, хутор Марьино, село Середа и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Били из гранатомётов и миномётов. Всего зафиксировано 35 прилётов. Без последствий.

Яковлевский горокруг

В городском округе сбили два беспилотника самолётного типа. Один упал в поле в районе села Вислое, второй — на территории одного из садовых обществ. Оба дрона ликвидировали на месте накладными зарядами. Разрушений и пострадавших нет.

Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Узнать подробнее
Читайте также:
Два соцобъекта пострадали при новом обстреле Белгородской областиВыбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского селаДва дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Волоконовский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#Яковлевский горокруг#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:54
«Женщина расплакалась»: Гладков рассказал о непростой встрече с белгородкой
Сегодня, 09:56
Два соцобъекта пострадали при новом обстреле Белгородской области
Сегодня, 07:31
Бывший директор Белоблводоканала получил должность на заводе Зотова
Сегодня, 06:25
Белгородцам удалось «поймать» северное сияние: фото
Сегодня, 08:13