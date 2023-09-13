Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. 12 сентября под обстрелами или атаками беспилотников были семь районов региона. В двух муниципалитетах зафиксировали разрушения.
Десять снарядов выпустили по Журавлёвке и Устинке, с помощью дрона-камикадзе атаковали село Красный Хутор. Разрушений и пострадавших нет.
16 прилётов из артиллерии зафиксировали в Вериговке, Долгом и Карабаново. В последнем также сбили БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий.
Из гранатомёта и артиллерии обстреляли хутор Старый. Всего зафиксировано 23 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет.
В результате обстрела села Сподарюшино в двух частных домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Восемь прилётов из миномёта насчитали в Дроновке, но без последствий.
17 прилётов насчитали в Вязовом и на территории около хутора Высокий. Окраину Теребрено противник атаковал артиллерией. Выбило окно в одном доме.
ВСУ обстреляли Новую Таволжанку, хутор Марьино, село Середа и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Били из гранатомётов и миномётов. Всего зафиксировано 35 прилётов. Без последствий.
В городском округе сбили два беспилотника самолётного типа. Один упал в поле в районе села Вислое, второй — на территории одного из садовых обществ. Оба дрона ликвидировали на месте накладными зарядами. Разрушений и пострадавших нет.