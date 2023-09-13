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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Белгородский губернатор ответил на вопрос о личной защите в местах обстрелов

Почему Вячеслав Гладков посещает места обстрелов без средств защиты?

13 сентября 2023, 19:03
Фото: Bel.ru

Белгородский губернатор ответил на вопрос о личной защите в местах обстрелов

14 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл большой прямой эфир. Одним из первых прозвучал вопрос о том, почему он не использует средства индивидуальной защиты в местах обстрелов.

«Почему губернатор в местах обстрелов без средств индивидуальной защиты? Хотя бы шлем и бронежилет. Я один волнуюсь за него?» — спросил белгородец Александр.

Спасибо большое за переживания. Обязательно учту ваши замечания.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, в августе 2022 года правительство Белгородской области закупило бронежилеты и защитные шлемы. Первые обошлись бюджету в 245 тыс. рублей, вторые — в 305 тыс. рублей. Поставщиком бронежилетов «Фагор-4» стала компания «Авангард», а шлемы «ЗШ-1» купили у АО «НПП КлАСС».

Белгородское правительство закупило бронежилеты и защитные шлемы
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