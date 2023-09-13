Почему Вячеслав Гладков посещает места обстрелов без средств защиты?

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
«Почему губернатор в местах обстрелов без средств индивидуальной защиты? Хотя бы шлем и бронежилет. Я один волнуюсь за него?» — спросил белгородец Александр.
Спасибо большое за переживания. Обязательно учту ваши замечания.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, в августе 2022 года правительство Белгородской области закупило бронежилеты и защитные шлемы. Первые обошлись бюджету в 245 тыс. рублей, вторые — в 305 тыс. рублей. Поставщиком бронежилетов «Фагор-4» стала компания «Авангард», а шлемы «ЗШ-1» купили у АО «НПП КлАСС».