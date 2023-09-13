Гладков проверил благоустройство второй очереди набережной «Берега» в Белгороде

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
До конца года вдоль набережной появятся спортивные и детские комплексы, а также беседки для спокойного отдыха. А входную группу оформят как узнаваемый арт-объект, который должен будет стать одним из символов областного центра.
Набережная будет состоять из нескольких тематических зон. Уже известно, что одна будет сказочной, а вторая — морской.
Сейчас перед властями стоит непростая задача сделать набережную красивой на участке, где она проходит через промышленную зону, оформление находится на стадии проектирования. Специалистам предстоит «спрятать» магистральные трубы, заборы, технические объекты, опоры и вписать в проект проход под железнодорожным мостом.
Набережная должна связать центральную часть Белгорода с новым пляжем «Берега» и парком аттракционов.
Напомним, на новой набережной в Белгороде, помимо велопешеходной дорожки, появятся экотропа и певческое поле.