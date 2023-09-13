Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Благоустройство набережной в Белгороде

Гладков проверил благоустройство второй очереди набережной «Берега» в Белгороде

13 сентября 2023, 06:31
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Благоустройство набережной в Белгороде
Она строится на участке от Центрального пляжа до «Конпрока» на левом берегу. На велопешеходной дорожке вдоль реки уже положили асфальт и тротуарную плитку, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

До конца года вдоль набережной появятся спортивные и детские комплексы, а также беседки для спокойного отдыха. А входную группу оформят как узнаваемый арт-объект, который должен будет стать одним из символов областного центра.

Набережная будет состоять из нескольких тематических зон. Уже известно, что одна будет сказочной, а вторая — морской.

Сейчас перед властями стоит непростая задача сделать набережную красивой на участке, где она проходит через промышленную зону, оформление находится на стадии проектирования. Специалистам предстоит «спрятать» магистральные трубы, заборы, технические объекты, опоры и вписать в проект проход под железнодорожным мостом.

Набережная должна связать центральную часть Белгорода с новым пляжем «Берега» и парком аттракционов.

Напомним, на новой набережной в Белгороде, помимо велопешеходной дорожки, появятся экотропа и певческое поле.

Благоустройство набережной в БелгородеБлагоустройство набережной в Белгороде
Благоустройство набережной в БелгородеБлагоустройство набережной в Белгороде
Благоустройство набережной в БелгородеБлагоустройство набережной в Белгороде
Благоустройство набережной в Белгороде
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В парках, музее, у дуба. Где в Белгородской области, кроме ЗАГСа, регистрируют бракиМэрия Белгорода разрешила использовать участок Центрального парка под строительствоВ новом парке в Белгороде откроется каток «Сказочный лес»
#Город#Белгородская область#Благоустройство#Новости Белгорода#Центральный пляж#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости#Пляж "Берега"#Милена Фишер
Подпишитесь
«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:54
«Женщина расплакалась»: Гладков рассказал о непростой встрече с белгородкой
Сегодня, 09:56
Два соцобъекта пострадали при новом обстреле Белгородской области
Сегодня, 07:31
Бывший директор Белоблводоканала получил должность на заводе Зотова
Сегодня, 06:25
Белгородцам удалось «поймать» северное сияние: фото
Сегодня, 08:13
Повреждены три дома, БПЛА упал на даче: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 08:44