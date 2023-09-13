Неизвестный бросил такси на Богданке в Белгороде

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Белгороде разыскивают владельцев брошенных автомобилей, в том числе хозяина оставленного на Богданке такси. Горожан просят самостоятельно переместить свои машины в другие места.
В том случае, если владельцы в течение пяти дней, начиная с 13 сентября, не уберут автомобили, брошенные машины принудительно переместят на специализированную стоянку на улице Губкина, 1а. В таком случае хранение автомобиля будет платным.
Об этом гласит постановление администрации от 10 июля 2020 года №134 («Об утверждении Порядка перемещения брошенных транспортных средств на территории городского округа „Город Белгород“).
В настоящий момент брошенные автомобиля находятся по семи адресам: