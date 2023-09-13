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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Брошенный автомобиль такси в Белгороде

Неизвестный бросил такси на Богданке в Белгороде

13 сентября 2023, 14:38
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Брошенный автомобиль такси в Белгороде

В Белгороде ищут владельцев брошенных автомобилей

В городской администрации ищут владельцев брошенных автомобилей, чтобы те самостоятельно переместили транспорт в другое место. Иначе машины принудительно отправят на специализированную стоянку.

В Белгороде разыскивают владельцев брошенных автомобилей, в том числе хозяина оставленного на Богданке такси. Горожан просят самостоятельно переместить свои машины в другие места.

В том случае, если владельцы в течение пяти дней, начиная с 13 сентября, не уберут автомобили, брошенные машины принудительно переместят на специализированную стоянку на улице Губкина, 1а. В таком случае хранение автомобиля будет платным.

Об этом гласит постановление администрации от 10 июля 2020 года №134 («Об утверждении Порядка перемещения брошенных транспортных средств на территории городского округа „Город Белгород“).

В настоящий момент брошенные автомобиля находятся по семи адресам:

  • пр. Б. Хмельницкого, 167;
  • бульвар Юности, 19а;
  • Гражданский проспект, 2;
  • Народный бульвар, 89;
  • ул. Победы, 71;
  • ул. Садовая, 30;
  • ул. Щорса, 56а.
Брошенные автомобили в Белгороде Брошенные автомобили в Белгороде
Брошенные автомобили в Белгороде Брошенные автомобили в Белгороде
Брошенные автомобили в Белгороде Брошенные автомобили в Белгороде
Брошенные автомобили в Белгороде Брошенные автомобили в Белгороде
Брошенные автомобили в Белгороде Брошенные автомобили в Белгороде
Брошенные автомобили в Белгороде Брошенные автомобили в Белгороде
Брошенные автомобили в Белгороде
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
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#Такси#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#Брошенные машины#Брошенные#Александра Склярова
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