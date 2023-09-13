Мостам в Белгороде дадут имена

Напомним, последний раз подобная инициатива звучала больше года назад, в апреле 2022 года. Уже тогда губернатора Вячеслава Гладкова беспокоило отсутствие названия у крупнейших мостов областного центра. Но тогда решение этого вопроса не сдвинулось с мёртвой точки, и мосты так и остались безымянными.