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Мостам в Белгороде дадут имена

Мостам в Белгороде дадут имена

13 сентября 2023, 18:46
Фото: Bel.ru
13 сентября в прямом эфире губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о конкурсе названий мостов областного центра. У каждого из них будет своё имя, как в Санкт-Петербурге.

С инициативой обратилась местная жительница Тамара. Она пожаловалась, что город разрастается, и не всегда есть возможность определить местоположение нужного микрорайона города. Во многих городах ориентируются по названию мостов. «Может быть, и нам подумать над тем, чтобы дать название нашим мостам?» — спросила белгородка.

Губернатор поддержал инициативу и рассказал, что уже предлагал дать названия мостам Белгорода по примеру Северной столицы и бывшему мэру Юрию Галдуну, и нынешнему градоначальнику Валентину Демидову, но никакой инициативы от них не последовало.

Завтра (14 сентября — прим. ред.) объявлю первый конкурс названия одного из мостов. Хочется, чтобы у нас тоже были красивые названия, которые ещё больше добавят нежности и любви к нашему замечательному городу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, последний раз подобная инициатива звучала больше года назад, в апреле 2022 года. Уже тогда губернатора Вячеслава Гладкова беспокоило отсутствие названия у крупнейших мостов областного центра. Но тогда решение этого вопроса не сдвинулось с мёртвой точки, и мосты так и остались безымянными.

Губернатор Гладков предложил дать имена мостам в Белгороде
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