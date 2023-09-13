Мостам в Белгороде дадут имена

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
С инициативой обратилась местная жительница Тамара. Она пожаловалась, что город разрастается, и не всегда есть возможность определить местоположение нужного микрорайона города. Во многих городах ориентируются по названию мостов. «Может быть, и нам подумать над тем, чтобы дать название нашим мостам?» — спросила белгородка.
Губернатор поддержал инициативу и рассказал, что уже предлагал дать названия мостам Белгорода по примеру Северной столицы и бывшему мэру Юрию Галдуну, и нынешнему градоначальнику Валентину Демидову, но никакой инициативы от них не последовало.
Завтра (14 сентября — прим. ред.) объявлю первый конкурс названия одного из мостов. Хочется, чтобы у нас тоже были красивые названия, которые ещё больше добавят нежности и любви к нашему замечательному городу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, последний раз подобная инициатива звучала больше года назад, в апреле 2022 года. Уже тогда губернатора Вячеслава Гладкова беспокоило отсутствие названия у крупнейших мостов областного центра. Но тогда решение этого вопроса не сдвинулось с мёртвой точки, и мосты так и остались безымянными.