Мошенники за два дня обманом забрали у пожилых белгородок 1 млн рублей

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
С начала недели пять пенсионерок из Белгородской области стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники звонили пожилым женщинам, говорили, что их родственники попали в ДТП, и требовали перевести деньги, чтобы обойтись без возбуждения уголовных дел. В общей сложности белгородки отдали мошенникам более миллиона рублей.
Об одном из таких происшествий рассказали в УМВД. Утром 12 сентября мошенники позвонили 73-летней жительнице Старого Оскола и сообщили, что из-за её дочери, которая якобы переходила дорогу на красный свет, произошла авария. Для правдоподобности мошенники передали ей трубку, но слышимость была плохой — мошенники списали это на травму лица, полученную в ДТП.
Женщине объяснили, что нужно собрать необходимую сумму и передать курьеру, чтобы в отношении её дочери не возбудили уголовное дело. Пенсионерка передала мошенникам 350 тысяч рублей из личных сбережений.
Злоумышленников пока не нашли, однако следственное управление УМВД России по Старому Осколу уже возбудило уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.