Мошенники за два дня обманом забрали у пожилых белгородок 1 млн рублей

Об одном из таких происшествий рассказали в УМВД. Утром 12 сентября мошенники позвонили 73-летней жительнице Старого Оскола и сообщили, что из-за её дочери, которая якобы переходила дорогу на красный свет, произошла авария. Для правдоподобности мошенники передали ей трубку, но слышимость была плохой — мошенники списали это на травму лица, полученную в ДТП.