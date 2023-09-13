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Мечтавшего заехать в Белгород на танке боевика ликвидировали под Кременной

Мечтавшего заехать в Белгород на танке боевика ликвидировали под Кременной

13 сентября 2023, 09:09
Фото: 1MI
Военкор Евгений Поддубный сообщил о ликвидации украинского боевика Александра Бабака. Произошло это в зоне СВО в Луганской народной республике.

Украинского боевика Александра Бабака, который на танке мечтал заехать в Белгород, ликвидировали в зоне СВО. Произошло это под Кременной в Луганской народной республике.

Как написал военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале, Бабак воевал в составе одного из спецподразделений Нацгвардии Украины. Также он состоял в террористической группировке «Правый сектор»*.

Ранее сообщалось, что питерского неонациста Александра Скачкова опознали в одном из напавших на Белгородскую область диверсантов. Речь об атаке ДРГ на Грайворонский горокруг. Скачков уехал из Санкт-Петербурга на Украину в 2014 году. Позже он примкнул к рядам экстремистской организации «Правый сектор». В России на него возбуждено уголовное дело.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Питерского нациста опознали в одном из напавших на Белгородскую область диверсантов
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#Белгородская область#Евгений поддубный#Ликвидация#ЛНР#Белгород#Наталья Корявых#Спецоперация на Украине#Спецоперация#Боевик#СВО
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