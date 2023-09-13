Мечтавшего заехать в Белгород на танке боевика ликвидировали под Кременной

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Украинского боевика Александра Бабака, который на танке мечтал заехать в Белгород, ликвидировали в зоне СВО. Произошло это под Кременной в Луганской народной республике.
Как написал военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале, Бабак воевал в составе одного из спецподразделений Нацгвардии Украины. Также он состоял в террористической группировке «Правый сектор»*.
Ранее сообщалось, что питерского неонациста Александра Скачкова опознали в одном из напавших на Белгородскую область диверсантов. Речь об атаке ДРГ на Грайворонский горокруг. Скачков уехал из Санкт-Петербурга на Украину в 2014 году. Позже он примкнул к рядам экстремистской организации «Правый сектор». В России на него возбуждено уголовное дело.
*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.