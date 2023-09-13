Мечтавшего заехать в Белгород на танке боевика ликвидировали под Кременной

Ранее сообщалось, что питерского неонациста Александра Скачкова опознали в одном из напавших на Белгородскую область диверсантов. Речь об атаке ДРГ на Грайворонский горокруг. Скачков уехал из Санкт-Петербурга на Украину в 2014 году. Позже он примкнул к рядам экстремистской организации «Правый сектор». В России на него возбуждено уголовное дело.