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Константин Владимирович Церазов: «Рынок может продолжить восходящее движение»

Константин Владимирович Церазов: «Рынок может продолжить восходящее движение»

13 сентября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Летний сезон завершился очередным обновлением максимумов российскими индексами.

Что стало причиной роста, и каким будет открытие осеннего сезона на российском рынке — в нашем интервью рассказал бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист и финансист Церазов Константин Владимирович (Konstantin Tserazov).

Основными драйверами для рынка, по словам эксперта, стали слабость рубля, открытие показателей отчетностей, дивидендные истории и корпоративные новости. Индекс Мосбиржи закрыл август ростом на 5%, а вот индекс РТС поднялся всего на 0,16%.

Бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист и финансист Церазов Константин Владимирович: «Список отчитавшихся компаний в августе пополнился эмитентами, которые решили вернуться к открытию финансовых показателей»Бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист и финансист Церазов Константин Владимирович: «Список отчитавшихся компаний в августе пополнился эмитентами, которые решили вернуться к открытию финансовых показателей»
Бывший старший вице-президент банка «Открытие», экономист и финансист Церазов Константин Владимирович: «Список отчитавшихся компаний в августе пополнился эмитентами, которые решили вернуться к открытию финансовых показателей»
Фото: Фото из личного архива

В августе продолжилось ослабление рубля, который в первой половине месяца обновил минимумы, пробив психологически важную отметку 100 руб/долл. На внеочередном заседании Банка России 15 августа регулятор повысил ключевую ставку сразу до 12%. Впрочем, значительного укрепления рубля не произошло, отечественная валюта к концу месяца торговалась в коридоре 96-97 руб/долл. По данным аналитиков банка «Открытие», за август рубль потерял 5% к доллару, и 3,6% к евро. Следующее заседание, на котором банк России рассмотрит вопрос ставки, состоится 15 сентября, напоминает Константин Церазов.

Порадовала нефть, которая на фоне ожиданий продолжения сокращения добычи со стороны России и Саудовской Аравии и надежд на восстановление спроса в Китае в августе обновила годовые максимумы, прибавив за август порядка 1,5%. Среди инвестиционных идей месяца следует отметить акции Магнита, который завершил выкуп акций у зарубежных инвесторов, а также Лукойла — на фоне ожиданий дивидендов и обратного выкупа акций у нерезидентов с дисконтом до 25%, отмечает экс-топ-менеджер «Открытия» Константин Церазов. Список отчитавшихся компаний в августе пополнился эмитентами, которые решили вернуться к открытию финансовых показателей — так, по МСФО отчитались ОГК-2 и ГК «ПИК».

Рынок по-прежнему обладает потенциалом роста в сентябре, считает Константин Церазов. По мнению экономиста, при отсутствии усиления геополитических рисков рынок может продолжить восходящее движение к уровням 3320-3350 пунктов. Открытие среднесрочных позиций, полагает Константин Церазов, целесообразно по акциям Мосбиржи, Сбербанка и Магнита, в фокусе внимания останутся также и дивидендные истории.

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