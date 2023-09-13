Из-за крестного хода с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В связи с крестным ходом с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто. Дорогу для автомобилей перекроют в центре города.
Как сообщили в мэрии, ограничения начнут действовать с 23:00 15 сентября и продлятся до окончания шествия 16 сентября. Запрет стоянки и движения будет действовать в районе драмтеатра на нескольких улицах.
Водителям рекомендуют пользоваться объездными маршрутами. Объехать шествие можно по ул. 3-го Интернационала, ул. Н. Чумичова, Гражданскому проспекту, ул. Попова, ул. Победы, Театральному проезду, Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона), проспекту Богдана Хмельницкого.
Ранее сообщалось, что мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле. Поклониться православной святыне пришли сотни горожан.