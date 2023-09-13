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Из-за крестного хода с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто

Из-за крестного хода с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто

13 сентября 2023, 13:12
Фото: 1MI
Ограничения стоянки действуют с 23:00 15 сентября, а движение будет перекрыто с 12:00 16 сентября. Белгородцам рекомендуют пользоваться объездными маршрутами. Схему ограничений опубликовали в мэрии.

В связи с крестным ходом с мощами Александра Невского в Белгороде ограничат движение авто. Дорогу для автомобилей перекроют в центре города.

Как сообщили в мэрии, ограничения начнут действовать с 23:00 15 сентября и продлятся до окончания шествия 16 сентября. Запрет стоянки и движения будет действовать в районе драмтеатра на нескольких улицах.

Водителям рекомендуют пользоваться объездными маршрутами. Объехать шествие можно по ул. 3-го Интернационала, ул. Н. Чумичова, Гражданскому проспекту, ул. Попова, ул. Победы, Театральному проезду, Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона), проспекту Богдана Хмельницкого.

Ранее сообщалось, что мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле. Поклониться православной святыне пришли сотни горожан.

Мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле
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#Белгородская область#Дорога#Движение#Парковка#Ограничение#Новости Белгорода#Стоянка#Александр невский#Белгород#Наталья Корявых
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