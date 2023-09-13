Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Заур Карамызов

Губернатор Воробьев: Больница в Красногорске будет достроена через полгода

13 сентября 2023, 17:33
Фото: Пресс-служба г.о. Красногорск
Заур Карамызов
Строительство новой детской областной больницы в Красногорске Московской области завершено на 75%. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, медицинское учреждение будет достроено через шесть месяцев.

Как передает mosregtoday.ru, в настоящий момент проводятся отделочные и электромонтажные работы, устанавливаются фасадные конструкции, монтируются кровля, инженерные сети, лифты, металлоконструкции атриума. Также идет благоустройство прилегающей территории.

Первый камень в основание госпиталя был положен в 2021 году. На церемонии присутствовали Андрей Воробьев, зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем закупить более 6 тысяч единиц оборудования», — рассказал губернатор.

По его словам, в этот перечень входит и диагностическая техника (аппараты МРТ, КТ, рентген-аппараты, ИВЛ, эндоскопическое оборудование), и новейшие технологии — система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Губернатор отметил, что после открытия в больнице будут работать более 400 врачей и около 470 человек среднего медперсонала.

В стационаре больницы будет 420 коек. В ней расположатся консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных. В госпитале будет 28 профилей. Предусмотрены вертолетная площадка и парковка, а также будет открыт симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать свои знания и умения на новейшем оборудовании.

Госпиталь станет центром детского здравоохранения в регионе и поможет улучшить маршрутизацию маленьких пациентов, повысить доступность и качество медпомощи. Здесь также будут использовать технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний. Кроме того, разработан уникальный командный центр, координирующий работу всего детского медицинского сектора Московской области. Это позволит сократить время предоставления помощи детям.

Подпишитесь
Белгородские подростки зарабатывали летом до 40 тысяч рублей
Сегодня, 13:45
Когда закончатся обстрелы Белгородской области? Отвечает Вячеслав Гладков
Сегодня, 16:51
«Людям нужны квартиры, а не отписки»: белгородцы требуют ключи от Новой жизни
Сегодня, 07:54
Более 800 юных белгородцев состоят на профилактическом учёте как неблагополучные
Сегодня, 13:51
Мостам в Белгороде дадут имена
Сегодня, 18:46
Когда ожидать начала отопительного сезона в Белгородской области?
Сегодня, 10:52