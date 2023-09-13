Губернатор Воробьев: Больница в Красногорске будет достроена через полгода

По его словам, в этот перечень входит и диагностическая техника (аппараты МРТ, КТ, рентген-аппараты, ИВЛ, эндоскопическое оборудование), и новейшие технологии — система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Губернатор отметил, что после открытия в больнице будут работать более 400 врачей и около 470 человек среднего медперсонала.