Губернатор Воробьев: Больница в Красногорске будет достроена через полгода

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Как передает mosregtoday.ru, в настоящий момент проводятся отделочные и электромонтажные работы, устанавливаются фасадные конструкции, монтируются кровля, инженерные сети, лифты, металлоконструкции атриума. Также идет благоустройство прилегающей территории.
Первый камень в основание госпиталя был положен в 2021 году. На церемонии присутствовали Андрей Воробьев, зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
«Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями. Планируем закупить более 6 тысяч единиц оборудования», — рассказал губернатор.
По его словам, в этот перечень входит и диагностическая техника (аппараты МРТ, КТ, рентген-аппараты, ИВЛ, эндоскопическое оборудование), и новейшие технологии — система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, самые современные тренажеры для реабилитации. Губернатор отметил, что после открытия в больнице будут работать более 400 врачей и около 470 человек среднего медперсонала.
В стационаре больницы будет 420 коек. В ней расположатся консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений, 13 операционных. В госпитале будет 28 профилей. Предусмотрены вертолетная площадка и парковка, а также будет открыт симуляционный центр, позволяющий врачам и медперсоналу совершенствовать свои знания и умения на новейшем оборудовании.
Госпиталь станет центром детского здравоохранения в регионе и поможет улучшить маршрутизацию маленьких пациентов, повысить доступность и качество медпомощи. Здесь также будут использовать технологии телемедицины и роботизации для лечения сложных заболеваний. Кроме того, разработан уникальный командный центр, координирующий работу всего детского медицинского сектора Московской области. Это позволит сократить время предоставления помощи детям.