Что известно о последствиях новых обстрелов Шебекино?

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
13 сентября в Шебекино периодически очень громко — с самого утра. Местных жителей возмутило, что власти не комментируют происходящее. Страх есть, информации нет.
«Почему власти молчат? Шебекино обстреливают сегодня целый день, а везде тишина», — пожаловался шебекинец.
В ответ губернатор Белгородской области заявил, что никто не молчит. Он объяснил отсутствие оперативной информации тем, что повреждений жилых помещений и пострадавших нет.
Есть несколько обстрелов, закрывалась бетонка, были повреждены здания промышленные и неработающие. Никто не пострадал, нет раненых и погибших, повреждений жилых помещений тоже нет. Чтобы проинформировать, нужно предоставлять чёткую и точную информацию, что мы и делаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также во время прямого эфира глава региона рассказал об усилении систем оповещения в Валуйском округе, о планах по восстановлению Журавлёвки после окончания СВО и о том, когда же закончатся обстрелы.