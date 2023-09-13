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Published Сегодня, 17:02

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Updated Сегодня, 17:08

Гладков подтвердил новые обстрелы Шебекино

Что известно о последствиях новых обстрелов Шебекино?

13 сентября 2023, 17:02
Фото: 1MI

Гладков подтвердил новые обстрелы Шебекино

13 сентября город Белгородской области неоднократно попал под атаку со стороны Украины. О том, почему не было официальной информации и о прилётах рассказал Вячеслав Гладков вов время прямой линии.
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Обстрел

13 сентября в Шебекино периодически очень громко — с самого утра. Местных жителей возмутило, что власти не комментируют происходящее. Страх есть, информации нет.

«Почему власти молчат? Шебекино обстреливают сегодня целый день, а везде тишина», — пожаловался шебекинец.

В ответ губернатор Белгородской области заявил, что никто не молчит. Он объяснил отсутствие оперативной информации тем, что повреждений жилых помещений и пострадавших нет.

Есть несколько обстрелов, закрывалась бетонка, были повреждены здания промышленные и неработающие. Никто не пострадал, нет раненых и погибших, повреждений жилых помещений тоже нет. Чтобы проинформировать, нужно предоставлять чёткую и точную информацию, что мы и делаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также во время прямого эфира глава региона рассказал об усилении систем оповещения в Валуйском округе, о планах по восстановлению Журавлёвки после окончания СВО и о том, когда же закончатся обстрелы.

Гладков рассказал, когда закончатся обстрелы Белгородской области
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