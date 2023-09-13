Когда закончатся обстрелы Белгородской области? Отвечает Вячеслав Гладков

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В ходе большой прямой линии губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступили вопросы от обеспокоенных жителей о непрекращающихся обстрелах региона.
Так, одна из жительниц поинтересовалась, когда будет усилена защита региона и почему участились случаи запуска беспилотников. Кроме того, жителей беспокоят непрекращающиеся обстрелы Валуйского округа, в том числе посёлка Уразово, которое неоднократно атаковали.
В ходе эфира глава региона объяснил жителям, что обстрелы и запуски беспилотников со стороны ВСУ будут продолжаться до тех пор, пока украинские войска стоят вдоль границы Белгородской области.
Знаю, что военнослужащие, погранслужба и другие силовые структуры предпринимают большое количество мер. Если появится ситуация, которую нужно будет довести до населения, мы сделаем это сразу. Но заранее информировать население о прилётах артиллерийских снарядов с маленького расстояния пока невозможно. Тем не менее, принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что обстрел Белгородской области продолжается практически ежедневно. Так, за минувшие сутки ВСУ 129 раз ударили по населённым пунктам региона. Под огнём оказались семь районов, в двух из них зафиксировали разрушения.