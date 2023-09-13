Гладков: Готовим ещё одну партию гуманитарного груза для белгородских бойцов

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
В частности, вопросом посылок и помощи военным интересуются родственники тех, кто ушёл в зону СВО. Белгородцы считают, что с наступлением холодов бойцам будет дискомфортно работать в лёгком обмундировании, и они хотят помочь. Губернатор отметил, что основное обмундирование у всех есть — за это переживать не стоит. Также уже в сентябре правительство собирается совершить новую поставку гумпомощи для военнослужащих.
Они попросили у нас кое-какое снаряжение, и мы готовим в течение ближайших нескольких недель ещё одну партию гуманитарного груза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При желании передать что-то дополнительно нужно обратиться к главе муниципалитета, в котором вы проживаете, или к начальнику управления безопасности правительства Белгородской области Евгению Воробьёву.