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Гладков: Готовим ещё одну партию гуманитарного груза для белгородских бойцов

Гладков: Готовим ещё одну партию гуманитарного груза для белгородских бойцов

13 сентября 2023, 17:49
Фото: 1MI
Жители Белгородской области активно интересуются вопросом оказания помощи военным и переживают за их обмундирование в холодное время года. О том, как помочь бойцам и нуждаются ли они в этом, подробно рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В частности, вопросом посылок и помощи военным интересуются родственники тех, кто ушёл в зону СВО. Белгородцы считают, что с наступлением холодов бойцам будет дискомфортно работать в лёгком обмундировании, и они хотят помочь. Губернатор отметил, что основное обмундирование у всех есть — за это переживать не стоит. Также уже в сентябре правительство собирается совершить новую поставку гумпомощи для военнослужащих.

Они попросили у нас кое-какое снаряжение, и мы готовим в течение ближайших нескольких недель ещё одну партию гуманитарного груза.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

При желании передать что-то дополнительно нужно обратиться к главе муниципалитета, в котором вы проживаете, или к начальнику управления безопасности правительства Белгородской области Евгению Воробьёву.

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#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Губернатор#Военные#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Помощь военным#Хорошие новости#Гумпомощь#Милена Фишер
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