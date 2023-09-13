Герман Греф рекомендует инвесторам избавляться от твердой валюты

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
От твердой валюты Греф рекомендует избавиться — лучше хранить их в рублевых облигациях или вложить в акции, пишет fedpress.ru.
Глав Сбербанка подчеркнул, что никогда не стоит давать универсальные рекомендации. При этом он отметил, что твердые валюты сейчас не приносят никакой доходности, поэтому хранить в них средства нет смысла.
На российском рынке есть все инструменты, с помощью которых можно нивелировать все риски, включая валютные.
Предпочтительнее в данной ситуации инвестировать в акции, а также рублевые облигации. Сейчас самый подходящий момент, чтобы отказаться от хранения денег в долларах и евро, подчеркнул Греф.