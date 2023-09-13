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Герман Греф рекомендует инвесторам избавляться от твердой валюты

Герман Греф рекомендует инвесторам избавляться от твердой валюты

13 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI
Руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью Наиле Аскер-заде поделился мнением, какой способ хранения средств является наиболее выгодным.

От твердой валюты Греф рекомендует избавиться — лучше хранить их в рублевых облигациях или вложить в акции, пишет fedpress.ru.

Глав Сбербанка подчеркнул, что никогда не стоит давать универсальные рекомендации. При этом он отметил, что твердые валюты сейчас не приносят никакой доходности, поэтому хранить в них средства нет смысла.

На российском рынке есть все инструменты, с помощью которых можно нивелировать все риски, включая валютные.

Предпочтительнее в данной ситуации инвестировать в акции, а также рублевые облигации. Сейчас самый подходящий момент, чтобы отказаться от хранения денег в долларах и евро, подчеркнул Греф.

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