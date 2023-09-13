Два соцобъекта пострадали при новом обстреле Белгородской области

Отметим, что 12 сентября Белгородская область тоже попадала под обстрел ВСУ. Так, в результате обстрела в двух частных домах в селе Сподарюшино Грайворонского округа выбило окна, посекло крышу и фасады. Также были повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Пострадавших нет.