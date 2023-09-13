Два соцобъекта пострадали при новом обстреле Белгородской области

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Утром 13 сентября под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово в Валуйском городском округе. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет.
Однако повреждения при обстреле зафиксировали в двух соцобъектах: окна оказались выбиты. В настоящий момент на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, заверил глава региона.
Отметим, что 12 сентября Белгородская область тоже попадала под обстрел ВСУ. Так, в результате обстрела в двух частных домах в селе Сподарюшино Грайворонского округа выбило окна, посекло крышу и фасады. Также были повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Пострадавших нет.