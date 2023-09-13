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Последствия обстрела

Два соцобъекта пострадали при новом обстреле Белгородской области

13 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли окраину Уразово в Белгородской области

Пострадавших среди мирных жителей нет, однако были выбиты окна в двух соцобъектах. Подробности произошедшего рассказал Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Утром 13 сентября под обстрел ВСУ попала окраина посёлка Уразово в Валуйском городском округе. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет.

Однако повреждения при обстреле зафиксировали в двух соцобъектах: окна оказались выбиты. В настоящий момент на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, заверил глава региона.

Отметим, что 12 сентября Белгородская область тоже попадала под обстрел ВСУ. Так, в результате обстрела в двух частных домах в селе Сподарюшино Грайворонского округа выбило окна, посекло крышу и фасады. Также были повреждены хозпостройка и линия газоснабжения. Пострадавших нет.

Стало известно, сколько домов отремонтируют после обстрелов в белгородском Уразово
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#Белгородская область#Уразово#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Повреждения#Валуйский горокруг#Соцобъекты#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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