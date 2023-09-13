Более 800 юных белгородцев состоят на профилактическом учёте как неблагополучные

Как пишет издание, за это время число совершивших преступления подростков уменьшилось с 34 до 25 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сократилось и количество подростков, участвовавших в групповых преступлениях — с 13 до девяти. Преступлений, совершаемых со взрослыми, тоже стало меньше — с 13 до десяти.