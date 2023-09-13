Более 800 юных белгородцев состоят на профилактическом учёте как неблагополучные

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В Белгородской области наблюдается один из самых низких уровней преступности среди подростков в ЦФО и по стране в целом — второе и седьмое места соответственно. На профилактическом учёте как неблагополучные состоят 807 детей и 1186 родителей. Такая статистика опубликована за январь–апрель 2023 года.
Как пишет издание, за это время число совершивших преступления подростков уменьшилось с 34 до 25 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сократилось и количество подростков, участвовавших в групповых преступлениях — с 13 до девяти. Преступлений, совершаемых со взрослыми, тоже стало меньше — с 13 до десяти.
Чаще всего несовершеннолетние воруют. Беспокойство у правоохранителей вызывает ситуация в Ракитянском районе и Яковлевском горокруге. Там число преступлений растёт. В начале года также зафиксировали групповые преступления с участием подростков в Белгороде, Старом Осколе, Короче и Шебекино.
Сообщается, что Старооскольский горсуд рассматривал уголовные дела о кражах, которые за два года совершили четверо подростков. Речь идёт о более чем 30 эпизодах. Правоохранители отправляют подростков-нарушителей в специальные учреждения.
Однако зачастую подростки сами становятся жертвами преступлений. За четыре месяца в регионе зафиксировали 258 преступлений, в прошлом году в аналогичный период — 265. В УМВД отмечают, что растёт количество сексуального насилия по отношению к подросткам. Преступления такого рода зафиксировали в Грайворонском, Яковлевском и Губкинском горокругах.