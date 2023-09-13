Белгородцы не могут добиться ключей от Новой жизни, мёрзнут и любуются сиянием

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
К сдаче всё ещё не готовы дома четвёртой очереди проекта, хотя объекты обещали сдать 1 сентября.
Одна из белгородок, которая ждёт ключи от своей новой квартиры, рассказала, что передать их обещали ещё 31 декабря 2022 года, но затем сроки переносили, в последний раз — на 1 сентября. Однако ключи жителям не выдали и 12 сентября.
В Дирекции ЮЗР женщине ответили, что у них нет разрешения на ввод объекта, так как нет «разрешения на отклонение от предельных параметров в части снижения количества парковочных мест».
При этом в Дирекции ЮЗР пока не могут назвать сроки передачи ключей от квартир. По их словам, сделать это они смогут только после согласования с жителями микрорайона парковочного вопроса.
Интересно, что белгородцы уже неоднократно встречались с властями по поводу парковок в Новой жизни, но к единому решению так и не пришли. Микрорайон строился по принципу «двор без машин», поэтому и парковок для автомобилей почти не предполагалось.
Добавим, что в сентябре в микрорайоне Новая жизнь изменили схему движения, чтобы обезопасить участок дороги рядом с образовательным учреждением «Акварель». Парковку разместили по левой стороне по ходу движения.
Стало известно, когда в квартиры белгородцев подадут отопление. Его включат тогда, когда температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже +8 ˚С. В таком случае главы муниципалитетов примут решение о начале отопительного сезона.
Также замминистра ЖКХ региона Ольги Гладун сообщила, что в регионе завершаются работы по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день выполнено 96%. Полностью выполнить все работы планируется к 1 октября.
В 2022 году многоэтажки Белгорода подключали к теплоносителю 23 сентября. В это же время тепло уже было в детских садах, школах и медицинских учреждениях по состоянию на 22 сентября отопление включили на 95% объектах.
Вечером 12 сентября белгородцам посчастливилось увидеть полярное сияние, которое появилось из-за магнитной бури.
Некоторые белгородцы успели сделать несколько снимков и опубликовать в интернете. Наблюдали за полярным сиянием жители Белгорода, Корочанского района.
С 14 июля и до середины августа белгородцы также наблюдали звездопад Персеиды: в 2023 году на пике было до 150 падающих метеоров в час. А в мае из Белгородской области можно было увидеть солнечное гало.