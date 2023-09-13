Белгородцы не могут добиться ключей от Новой жизни, мёрзнут и любуются сиянием

Одна из белгородок, которая ждёт ключи от своей новой квартиры, рассказала, что передать их обещали ещё 31 декабря 2022 года, но затем сроки переносили, в последний раз — на 1 сентября. Однако ключи жителям не выдали и 12 сентября.