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Белгородцы не могут добиться ключей от Новой жизни, мёрзнут и любуются сиянием

Белгородцы не могут добиться ключей от Новой жизни, мёрзнут и любуются сиянием

13 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Сдачу домов четвёртой четверти в микрорайоне Новая жизнь снова задержали, а в министерстве ЖКХ сообщили подробности о начале отопительного сезона. Однако нашлось и место прекрасному: жители некоторых районов наблюдали полярное сияние. Подробнее о главных новостях 13 сентября — в материале Бел.Ру.

Что со сдачей домов в Новой жизни?

К сдаче всё ещё не готовы дома четвёртой очереди проекта, хотя объекты обещали сдать 1 сентября.

Одна из белгородок, которая ждёт ключи от своей новой квартиры, рассказала, что передать их обещали ещё 31 декабря 2022 года, но затем сроки переносили, в последний раз — на 1 сентября. Однако ключи жителям не выдали и 12 сентября.

В Дирекции ЮЗР женщине ответили, что у них нет разрешения на ввод объекта, так как нет «разрешения на отклонение от предельных параметров в части снижения количества парковочных мест».

При этом в Дирекции ЮЗР пока не могут назвать сроки передачи ключей от квартир. По их словам, сделать это они смогут только после согласования с жителями микрорайона парковочного вопроса.

Интересно, что белгородцы уже неоднократно встречались с властями по поводу парковок в Новой жизни, но к единому решению так и не пришли. Микрорайон строился по принципу «двор без машин», поэтому и парковок для автомобилей почти не предполагалось.

Добавим, что в сентябре в микрорайоне Новая жизнь изменили схему движения, чтобы обезопасить участок дороги рядом с образовательным учреждением «Акварель». Парковку разместили по левой стороне по ходу движения.

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Когда в квартиры белгородцев подадут тепло?

Стало известно, когда в квартиры белгородцев подадут отопление. Его включат тогда, когда температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже +8 ˚С. В таком случае главы муниципалитетов примут решение о начале отопительного сезона.

Также замминистра ЖКХ региона Ольги Гладун сообщила, что в регионе завершаются работы по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день выполнено 96%. Полностью выполнить все работы планируется к 1 октября.

В 2022 году многоэтажки Белгорода подключали к теплоносителю 23 сентября. В это же время тепло уже было в детских садах, школах и медицинских учреждениях по состоянию на 22 сентября отопление включили на 95% объектах.

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Полярное сияние в Белгородской области

Вечером 12 сентября белгородцам посчастливилось увидеть полярное сияние, которое появилось из-за магнитной бури.

Некоторые белгородцы успели сделать несколько снимков и опубликовать в интернете. Наблюдали за полярным сиянием жители Белгорода, Корочанского района.

С 14 июля и до середины августа белгородцы также наблюдали звездопад Персеиды: в 2023 году на пике было до 150 падающих метеоров в час. А в мае из Белгородской области можно было увидеть солнечное гало.

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