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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Полярное сияние над Белгородской областью

Белгородцам удалось «поймать» северное сияние: фото

13 сентября 2023, 08:13
Фото: «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Полярное сияние над Белгородской областью

Полярное сияние заметили в небе над Белгородской областью

Накануне вечером была магнитная буря. В связи с этим полярные сияния фиксировались в средних широтах. Увидеть их удалось и в Белгородской области. Фото опубликовали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

Необычное явление заметили белгородцы в небе вечером 12 сентября. Вчера была магнитная буря, и полярные сияния фиксировались в средних широтах, в том числе в Белгородской области.

Белгородцам удалось сделать фотографии красочного ночного неба. Необычное явление увидели жители областного центра, а также Корочанского района. Снимками жители региона поделились в Сети.

В середине августа белгородцы запечатлели звездопад Персеиды. В 2023 году на пике было до 150 падающих метеоров в час. В этом году звездопад начался 14 июля и завершился в 20-х числах августа.

В мае белгородцы стали свидетелями уникального природного явления — солнечного гало. В декабре 2022 года в небе над Старым Осколом появилась зимняя радуга. Она в таких случаях создаётся не каплями воды, как обычно, а ледяными кристаллами.

Полярное сияние над Корочанским райономПолярное сияние над Корочанским районом
Полярное сияние над БелгородомПолярное сияние над Белгородом
Полярное сияние над Корочанским районом
Фото: Татьяна Цуканова / «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде»
Белгородцы запечатлели звездопад Персеиды: фото и видео
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#Белгородская область#Корочанский район#Фотофакт#Новости Белгорода#Небо#Белгород#Наталья Корявых#Полярное сияние
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