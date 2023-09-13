Белгородцам удалось «поймать» северное сияние: фото

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:34
Необычное явление заметили белгородцы в небе вечером 12 сентября. Вчера была магнитная буря, и полярные сияния фиксировались в средних широтах, в том числе в Белгородской области.
Белгородцам удалось сделать фотографии красочного ночного неба. Необычное явление увидели жители областного центра, а также Корочанского района. Снимками жители региона поделились в Сети.
В середине августа белгородцы запечатлели звездопад Персеиды. В 2023 году на пике было до 150 падающих метеоров в час. В этом году звездопад начался 14 июля и завершился в 20-х числах августа.
В мае белгородцы стали свидетелями уникального природного явления — солнечного гало. В декабре 2022 года в небе над Старым Осколом появилась зимняя радуга. Она в таких случаях создаётся не каплями воды, как обычно, а ледяными кристаллами.