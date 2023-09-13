Белгородские власти опровергли информацию о нехватке бензина

«В последнее время всё чаще слышу от окружающих рассуждения о скором подорожании бензина. Мол, надо успеть закупить побольше. Аналогичная ситуация уже была с гречкой. Скорее всего, это нагнетание обстановки. Можно ли как-то повлиять на ситуацию?» — спросил главу региона белгородец Игорь.