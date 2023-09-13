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Белгородские власти опровергли информацию о нехватке бензина

Белгородские власти опровергли информацию о нехватке бензина

13 сентября 2023, 19:47
Фото: 1MI
Запасов топлива в Белгородской области хватит на ближайшие 12 дней, и пока поставщики ничего не знают о якобы резком росте цен на бензин, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

«В последнее время всё чаще слышу от окружающих рассуждения о скором подорожании бензина. Мол, надо успеть закупить побольше. Аналогичная ситуация уже была с гречкой. Скорее всего, это нагнетание обстановки. Можно ли как-то повлиять на ситуацию?» — спросил главу региона белгородец Игорь.

Специально узнавал, давал поручение, обзвонили всех поставщиков. У нас запас бензина от 5 до 12 дней. Пока не видим ухудшения ситуации, но продолжаем контролировать её.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, цены на бензин и дизельное топливо в Белгородской области сейчас растут настолько активно, что процессом заинтересовались специалисты регионального УФАС. Ведомство проверит обоснованность и законность такого подорожания нефтепродуктов.

Ценами на бензин и дизельное топливо заинтересовались в белгородском УФАС
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#Белгородская область#Экономика#Бензин#Белгород#Вячеслав Гладков#Цены на бензин#Милена Фишер
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