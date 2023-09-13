Белгородские власти опровергли информацию о нехватке бензина

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
«В последнее время всё чаще слышу от окружающих рассуждения о скором подорожании бензина. Мол, надо успеть закупить побольше. Аналогичная ситуация уже была с гречкой. Скорее всего, это нагнетание обстановки. Можно ли как-то повлиять на ситуацию?» — спросил главу региона белгородец Игорь.
Специально узнавал, давал поручение, обзвонили всех поставщиков. У нас запас бензина от 5 до 12 дней. Пока не видим ухудшения ситуации, но продолжаем контролировать её.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, цены на бензин и дизельное топливо в Белгородской области сейчас растут настолько активно, что процессом заинтересовались специалисты регионального УФАС. Ведомство проверит обоснованность и законность такого подорожания нефтепродуктов.