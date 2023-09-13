Белгородские подростки зарабатывали летом до 40 тысяч рублей

Елена Батанова поделилась, что если ребёнок хочет работать, он всегда себе найдёт дело. Что касается самих работодателей, то не все охотно идут на сделку с подростками. Также есть определённые работодатели, с которыми министерство социальной защиты населения и труда активно сотрудничает уже долгое время. Министр отметила, что такие работодатели производят правильные долгосрочные расчёты. Потому что трудоустроенные у них подростки могут в дальнейшем стать полноправными сотрудниками. Сообщается, что на сегодня такие случаи уже имеются.