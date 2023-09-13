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Министра рассказала, что в Белгороде дети зарабатывают 40 тысяч рублей

Белгородские подростки зарабатывали летом до 40 тысяч рублей

13 сентября 2023, 13:45
Фото: Midjourney
Министра рассказала, что в Белгороде дети зарабатывают 40 тысяч рублей
В Белгородской области активно развивается трудоустройство подростков, которые могут работать, получая заработок до 40 тысяч рублей в месяц. Официально в 2023 году было трудоустроено 38 тысяч детей, сообщила министр социальной защиты Елена Батанова.
Сюжет
Дети

Елена Батанова поделилась, что если ребёнок хочет работать, он всегда себе найдёт дело. Что касается самих работодателей, то не все охотно идут на сделку с подростками. Также есть определённые работодатели, с которыми министерство социальной защиты населения и труда активно сотрудничает уже долгое время. Министр отметила, что такие работодатели производят правильные долгосрочные расчёты. Потому что трудоустроенные у них подростки могут в дальнейшем стать полноправными сотрудниками. Сообщается, что на сегодня такие случаи уже имеются.

Могу сказать, что в зависимости от того, сколько дней и часов работает ребёнок, а также в зависимости от того, какая это работа, максимально дети могли получать в этом году до 40 тысяч рублей.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области

Как пояснила Елена Батанова, трудоустройство зависит от возраста самого ребёнка, т. е., если подростку 14 лет, то больше, чем на 4 часа в день, его трудоустроить никак не получится, согласно законодательству. Также это должна быть безопасная работа, не связанная с тяжёлым физическим трудом и возможными источниками травм.

Конечно, мы не возьмём такого ребёнка на промышленное предприятие. Он будет заниматься чем-то типа благоустройства либо курьерской деятельностью и тому подобным.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области

Что касается детей более старшего возраста, то они могут работать уже и полный рабочий день. На промышленные предприятия подростков берут на подходящие им по закону виды деятельности. Это может быть, к примеру, упаковка, фасовка, уборка или благоустройство. Как сообщается, ребята этой работе рады, потому что, как и все дети, хотят иметь карманные деньги. Поэтому, по словам Батановой, в службе занятости подросткам активно помогают, трудоустраивают их и контролируют соблюдение прав и необходимых условий труда детей работодателями.

Официально в 2023 году было трудоустроено уже 38 тысяч детей. Всего на год запланировано трудоустройство 45 тысяч белгородских детей. Безработица среди молодёжи 15-29 лет составила чуть более 4,5%, в прошлом году было зафиксировано 7,5%. Предприятиями различных сфер были созданы новые рабочие места в количестве более 16 тысяч вакансий. Из них 7,5 тысяч — «детские».

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