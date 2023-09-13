Белгородские подростки зарабатывали летом до 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Елена Батанова поделилась, что если ребёнок хочет работать, он всегда себе найдёт дело. Что касается самих работодателей, то не все охотно идут на сделку с подростками. Также есть определённые работодатели, с которыми министерство социальной защиты населения и труда активно сотрудничает уже долгое время. Министр отметила, что такие работодатели производят правильные долгосрочные расчёты. Потому что трудоустроенные у них подростки могут в дальнейшем стать полноправными сотрудниками. Сообщается, что на сегодня такие случаи уже имеются.
Могу сказать, что в зависимости от того, сколько дней и часов работает ребёнок, а также в зависимости от того, какая это работа, максимально дети могли получать в этом году до 40 тысяч рублей.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области
Как пояснила Елена Батанова, трудоустройство зависит от возраста самого ребёнка, т. е., если подростку 14 лет, то больше, чем на 4 часа в день, его трудоустроить никак не получится, согласно законодательству. Также это должна быть безопасная работа, не связанная с тяжёлым физическим трудом и возможными источниками травм.
Конечно, мы не возьмём такого ребёнка на промышленное предприятие. Он будет заниматься чем-то типа благоустройства либо курьерской деятельностью и тому подобным.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области
Что касается детей более старшего возраста, то они могут работать уже и полный рабочий день. На промышленные предприятия подростков берут на подходящие им по закону виды деятельности. Это может быть, к примеру, упаковка, фасовка, уборка или благоустройство. Как сообщается, ребята этой работе рады, потому что, как и все дети, хотят иметь карманные деньги. Поэтому, по словам Батановой, в службе занятости подросткам активно помогают, трудоустраивают их и контролируют соблюдение прав и необходимых условий труда детей работодателями.
Официально в 2023 году было трудоустроено уже 38 тысяч детей. Всего на год запланировано трудоустройство 45 тысяч белгородских детей. Безработица среди молодёжи 15-29 лет составила чуть более 4,5%, в прошлом году было зафиксировано 7,5%. Предприятиями различных сфер были созданы новые рабочие места в количестве более 16 тысяч вакансий. Из них 7,5 тысяч — «детские».