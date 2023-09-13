Белгородец украл электросамокат из проката, но не смог его продать

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Белгородец украл электросамокат из проката, но продать его не смог. Вскоре мужчину задержала полиция.
Как сообщили в УМВД, в правоохранительные органы обратился владелец организации, предоставляющей услуги проката. Он рассказал о краже самоката стоимостью около 22 тыс. рублей.
Участковые задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Белгорода. Мужчина ночью возвращался домой с застолья и заметил припаркованный электросамокат. Он забрал его себе, но продать украденный транспорт у него не получилось.
Против белгородца возбудили уголовное дело за кражу. Теперь ему грозит до двух лет колонии.
29 марта в Белгороде стартовал сезон проката электросамокатов. В аренду доступны 440 единиц такого транспорта. Как сообщалось, услуги по прокату предоставляют две компании.