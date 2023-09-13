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Электросамокат

Белгородец украл электросамокат из проката, но не смог его продать

13 сентября 2023, 10:23
Фото: 1MI
Электросамокат
В полицию обратился владелец организации, занимающейся прокатом. Вскоре подозреваемого задержали. Ему грозит до двух лет колонии, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец украл электросамокат из проката, но продать его не смог. Вскоре мужчину задержала полиция.

Как сообщили в УМВД, в правоохранительные органы обратился владелец организации, предоставляющей услуги проката. Он рассказал о краже самоката стоимостью около 22 тыс. рублей.

Участковые задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний житель Белгорода. Мужчина ночью возвращался домой с застолья и заметил припаркованный электросамокат. Он забрал его себе, но продать украденный транспорт у него не получилось.

Против белгородца возбудили уголовное дело за кражу. Теперь ему грозит до двух лет колонии.

29 марта в Белгороде стартовал сезон проката электросамокатов. В аренду доступны 440 единиц такого транспорта. Как сообщалось, услуги по прокату предоставляют две компании.

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#Город#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Электросамокат
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