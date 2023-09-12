Жителей Алексеевки в Белгородской области испугал грохот в небе

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Утром 12 сентября жителей Алексеевки испугали громкие звуки, которые были слышны над городом. Позже произошедшее прокомментировал глава Алексеевского округа Алексей Калашников.
По его информации, громкие звуки связаны с плановой работой российских военных. На территории округа и города никаких происшествий не зарегистрировано, всё спокойно.
За вчерашний день, 11 сентября, система ПВО сбила как минимум три беспилотника самолётного типа: два в Яковлевском округе и один — в Валуйском округе. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.
Кроме того, 11 сентября под обстрел ВСУ попала Репяховка в Краснояружском районе. Пострадавших нет, однако есть повреждения в двух частных домах и одной хозпостройке.