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Published Сегодня, 08:34

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Громкие звуки над Белгородской областью связаны с работой российских военных

Жителей Алексеевки в Белгородской области испугал грохот в небе

12 сентября 2023, 08:34
Фото: 1MI

Громкие звуки над Белгородской областью связаны с работой российских военных

Громкие звуки слышали жители Алексеевки. Глава округа Алексей Калашников сообщил, что происшествий не зарегистрировано.

Утром 12 сентября жителей Алексеевки испугали громкие звуки, которые были слышны над городом. Позже произошедшее прокомментировал глава Алексеевского округа Алексей Калашников.

По его информации, громкие звуки связаны с плановой работой российских военных. На территории округа и города никаких происшествий не зарегистрировано, всё спокойно.

За вчерашний день, 11 сентября, система ПВО сбила как минимум три беспилотника самолётного типа: два в Яковлевском округе и один — в Валуйском округе. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Кроме того, 11 сентября под обстрел ВСУ попала Репяховка в Краснояружском районе. Пострадавших нет, однако есть повреждения в двух частных домах и одной хозпостройке.

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#Белгородская область#Алексеевка#Алексей калашников#Грохот#Белгород#Алексеевский горокруг#СВО#Громкие звуки#Александра Склярова
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