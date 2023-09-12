Женщина в оранжевой кофте пропала в Белгородской области

Калинкина Юлия Алексеевна из села Новокладовое Старооскольского городского округа пропала 10 сентября 2023 года. Известно, что женщина 1988 года рождения нормального телосложения. У неё каштановые волосы и серые глаза. Из дома ушла в оранжевой кофте, светлых кроссовках и чёрных штанах.



Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.