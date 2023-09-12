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В Старооскольском городском округе разыскивают женщину в оранжевой кофте

Женщина в оранжевой кофте пропала в Белгородской области

12 сентября 2023, 14:59
Фото: Соцсети поискового отряда "ЛизаАлерт"

В Старооскольском городском округе разыскивают женщину в оранжевой кофте

Калинкина Юлия Алексеевна пропала 10 сентября 2023 года. Женщину в светлых кроссовках и оранжевой кофте ищут родные. Информацию о ней разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Калинкина Юлия Алексеевна из села Новокладовое Старооскольского городского округа пропала 10 сентября 2023 года. Известно, что женщина 1988 года рождения нормального телосложения. У неё каштановые волосы и серые глаза. Из дома ушла в оранжевой кофте, светлых кроссовках и чёрных штанах.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, позвоните по номеру телефона горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Калинкина Юлия АлексеевнаКалинкина Юлия Алексеевна
Калинкина Юлия Алексеевна
Фото: ЛизаАлерт
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