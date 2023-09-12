Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Стало известно о новой атаке ВСУ на Белгородскую область. Под обстрел противника 12 сентября попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения.
По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбило окна, посекло крыши и фасады. Повреждения получили хозпостройка и линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия.
Накануне из-за удара ВСУ повреждения получили два дома в селе Репяховка Краснояружского района. Там выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения получила и хозпостройка. Обошлось без пострадавших.
До этого в результате прямого попадания снаряда полностью разрушило дом в селе Середа в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал.