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Последствия обстрела

Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села

12 сентября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли Сподарюшино в Белгородской области

Под обстрел попало Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Повреждения получили два домовладения и хозпостройка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Стало известно о новой атаке ВСУ на Белгородскую область. Под обстрел противника 12 сентября попало село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, в двух частных домах выбило окна, посекло крыши и фасады. Повреждения получили хозпостройка и линия газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия.

Накануне из-за удара ВСУ повреждения получили два дома в селе Репяховка Краснояружского района. Там выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения получила и хозпостройка. Обошлось без пострадавших.

До этого в результате прямого попадания снаряда полностью разрушило дом в селе Середа в Шебекинском горокруге. Никто не пострадал.

Два дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Сподарюшино#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ
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