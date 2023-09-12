Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза

Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза

12 сентября 2023, 07:15
Фото: 1MI
Смертельная авария произошла в 2022 году на 17 км автодороги Шебекино-Короча в Белгородской области. Родственники погибших не согласны с мнением следователей. Ситуацию Бел.Ру прокомментировали военные следователи.
Сюжет
ДТП

Напомним, ДТП с участием служебного автомобиля и бензовоза случилось почти год назад. Белгородские следователи провели проверку, но родственники погибших считают, что виновные не понесли наказание. Подробнее о произошедшем в нашем предыдущем материале.

Чтобы выяснить все детали, журналисты Бел.Ру направили запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. В ведомстве нам ответили, что в ходе предварительного следствия они установили непричастность водителя бензовоза к совершению ДТП.

В настоящее время уголовное дело направили на подследственность в ОМВД по Шебекинскому горокругу.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в региональный следком, чтобы выяснить, кто же стал виновником гибели людей.

Пятеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области девушка устроила массовое ДТП с семью машинамиПадение с высоты и ДТП: причины травм белгородцев на производствеСтали известны подробности ДТП с тремя погибшими водителями в Белгородской области
#Белгородская область#ДТП#Авария#Уголовное дело#Наказание#Погибшие#Эксклюзив#Бензовоз#Следователи#Родственники#Белгород#Кристина Семенчук#Виновные#Шебекинский горокруг#Главное военное следственное управление#Следственный комитет РФ
Подпишитесь
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 11:11
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 12:15
Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села
Сегодня, 08:57
Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото
Сегодня, 09:39
Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
Сегодня, 07:04