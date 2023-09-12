Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Напомним, ДТП с участием служебного автомобиля и бензовоза случилось почти год назад. Белгородские следователи провели проверку, но родственники погибших считают, что виновные не понесли наказание. Подробнее о произошедшем в нашем предыдущем материале.
Чтобы выяснить все детали, журналисты Бел.Ру направили запрос в Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ. В ведомстве нам ответили, что в ходе предварительного следствия они установили непричастность водителя бензовоза к совершению ДТП.
В настоящее время уголовное дело направили на подследственность в ОМВД по Шебекинскому горокругу.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в региональный следком, чтобы выяснить, кто же стал виновником гибели людей.