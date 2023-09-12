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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Новая жизнь в Белгороде

В Новой жизни в Белгороде изменилась схема движения

12 сентября 2023, 10:27
Фото: ЦОДД Белгород
Новая жизнь в Белгороде
Одностороннее движение ввели в микрорайоне Новая жизнь. Эти изменения позволят обезопасить участок дороги рядом с образовательным учреждением, отметили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В микрорайоне Новая жизнь изменилась схема организации дорожного движения. От дома №15 до дома №25 по улице Семейной ввели одностороннее движение.

Из-за этого больше комфорта должны почувствовать водители автобусов и личного транспорта, считают в ЦОДД. Также парковка теперь находится с левой стороны по ходу движения.

Эти нововведения должны обеспечить безопасность дорожного движения в районе образовательного учреждения «Акварель».

Напомним, что в конце августа власти не смогли прийти к общему решению по парковкам в микрорайоне. Тогда выяснилось, что при проектировании места для машин во дворах не предусматривались.

В феврале белгородцы жаловались на затянувшиеся сроки сдачи домов четвёртой очереди в микрорайоне Новая жизнь. В Дирекции ЮЗР отметили, что задержка связана с удорожанием строительных материалов.

Схема организации дорожного движения в Новой жизни в Белгороде Схема организации дорожного движения в Новой жизни в Белгороде
Схема организации дорожного движения в Новой жизни в Белгороде
Фото: ЦОДД Белгород
Чиновники и белгородцы не приняли общего решения по парковкам в Новой жизни
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#Новости Белгорода#Дорожное движение#Белгород#Новая жизнь#Одностороннее движение#Александра Склярова
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