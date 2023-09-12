В Новой жизни в Белгороде изменилась схема движения

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В микрорайоне Новая жизнь изменилась схема организации дорожного движения. От дома №15 до дома №25 по улице Семейной ввели одностороннее движение.
Из-за этого больше комфорта должны почувствовать водители автобусов и личного транспорта, считают в ЦОДД. Также парковка теперь находится с левой стороны по ходу движения.
Эти нововведения должны обеспечить безопасность дорожного движения в районе образовательного учреждения «Акварель».
Напомним, что в конце августа власти не смогли прийти к общему решению по парковкам в микрорайоне. Тогда выяснилось, что при проектировании места для машин во дворах не предусматривались.
В феврале белгородцы жаловались на затянувшиеся сроки сдачи домов четвёртой очереди в микрорайоне Новая жизнь. В Дирекции ЮЗР отметили, что задержка связана с удорожанием строительных материалов.