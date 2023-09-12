Ценами на бензин и дизельное топливо заинтересовались в белгородском УФАС

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Ценами на бензин в Белгородской области заинтересовалась антимонопольная служба. Ведомство проверит возможность манипуляции в мелкооптовой реализации бензина и дизельного топлива. Соответствующее поручение управления получили по итогам штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.
«Белгородское УФАС проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев», — объяснили в ведомстве.
Антимонопольщики проанализируют, как формируются цены, начиная от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации. При выявлении нарушений управление предпримет необходимые меры реагирования.
Тем временем цены на топливо в Белгородской области продолжают расти. По состоянию на 4 сентября наиболее существенно выросла стоимость дизельного топлива за литр — до 59,38 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене до 51,07 рубля за литр, АИ-95 — до 55,45 рубля, а АИ-98 — до 65,85 рубля.