Ценами на бензин и дизельное топливо заинтересовались в белгородском УФАС

Тем временем цены на топливо в Белгородской области продолжают расти. По состоянию на 4 сентября наиболее существенно выросла стоимость дизельного топлива за литр — до 59,38 рубля. Бензин АИ-92 вырос в цене до 51,07 рубля за литр, АИ-95 — до 55,45 рубля, а АИ-98 — до 65,85 рубля.