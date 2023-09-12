Стало известно, сколько домов отремонтируют после обстрелов в белгородском Уразово

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
119 объектов необходимо восстановить в посёлке Уразово Валуйского горокруга, который неоднократно подвергался обстрелам ВСУ. На территории населённого пункта работают четыре подрядчика.
По данным главы горокруга Алексея Дыбова, работы завершили в 15 домах, расписки от собственников получили. Власти ждут результатов экспертизы по шести домовладениям, а в дальнейшем строители приступят к работам.
В первую очередь планируют закрыть тепловой контур в жилых помещениях, и сделать это необходимо до начала отопительного сезона. Процесс работ контролируют местные чиновники.
Напомним, 2 сентября населённый пункт попал под обстрел ВСУ, в результате которого погиб один человек. Повреждения получили 29 частных домов, 23 хозпостройки, четыре легковые машины. Добавим, что ВСУ повторно обстреляли Уразово утром 3 сентября.