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Updated Сегодня, 13:48

восстановительные работы в Уразово

Стало известно, сколько домов отремонтируют после обстрелов в белгородском Уразово

12 сентября 2023, 13:46
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
восстановительные работы в Уразово

В белгородском посёлке восстановят 119 домов после обстрелов ВСУ

В посёлке, который неоднократно подвергался обстрелам, работают четыре подрядчика, рассказал глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Восстановительные работы ведутся на 119 объектах.

119 объектов необходимо восстановить в посёлке Уразово Валуйского горокруга, который неоднократно подвергался обстрелам ВСУ. На территории населённого пункта работают четыре подрядчика.

По данным главы горокруга Алексея Дыбова, работы завершили в 15 домах, расписки от собственников получили. Власти ждут результатов экспертизы по шести домовладениям, а в дальнейшем строители приступят к работам.

В первую очередь планируют закрыть тепловой контур в жилых помещениях, и сделать это необходимо до начала отопительного сезона. Процесс работ контролируют местные чиновники.

Напомним, 2 сентября населённый пункт попал под обстрел ВСУ, в результате которого погиб один человек. Повреждения получили 29 частных домов, 23 хозпостройки, четыре легковые машины. Добавим, что ВСУ повторно обстреляли Уразово утром 3 сентября.

восстановительные работы в Уразововосстановительные работы в Уразово
восстановительные работы в Уразово
Фото: страница Алексея Дыбова в соцсети
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#Белгородская область#Алексей дыбов#Уразово#Белгород#Наталья Корявых#Подрядчик#Восстановление домов#Валуйский горокруг#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ
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