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Специалисты из Китая установили новое оборудование в Пермской ЦБК

Специалисты из Китая установили новое оборудование в Пермской ЦБК

12 сентября 2023, 10:16
Фото: ПЦБК
В Пермской ЦБК был установлен новый напорный ящик для бумагоделательной машины БДМ-2. Работы выполнены в рамках инвестиционного проекта «Сила бумаги 2.0».

Новое оборудование приобретено через сотрудничество с технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ. Напорный ящик был доставлен из Китая, его производитель — компания «Дачжи» (Dazhi), пишет properm.ru.

В установке напорного ящика приняли участие представители китайских компаний. Напорный ящик является ключевым элементом машины, он отвечает за подачу бумажной массы на формующую часть. Качество бумажного полотна и конечного продукта зависит от того, как бумажная масса будет сформирована и выведена на формующий стол.

Новое оборудование позволяет равномерно и быстрее подавать бумажную массу. Предыдущий узел работал со скоростью 610 метров бумаги в минуту, а новый напорный ящик позволяет работать со скоростью до 800 метров в минуту.

«Мы сотрудничаем с ПЦБК уже несколько лет, в стадии реализации много совместных проектов. Надеемся, что в будущем наше взаимодействие продолжится», — говорит Ду Вэй, начальник экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу».

С модернизацией оборудования ПЦБК расширит свой ассортимент продукции. Новый напорный ящик позволит производить низкограммажные виды бумаг.

«Практически каждый месяц наше производство посещают иностранные делегации, мы рассматриваем разные предложения поставщиков оборудования. И это даёт нам новые возможности для продолжения модернизационных процессов», — отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.

Пермская целлюлозно-бумажная компания начала сотрудничать с компанией «Юнь Чоу» АРВМ в конце 2021 года. Было подписано соглашение о поставке ролевой продукции, и на данный момент ПЦБК уже отправила несколько поездов с тарным картоном в Китай.

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