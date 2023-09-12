Специалисты из Китая установили новое оборудование в Пермской ЦБК

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Новое оборудование приобретено через сотрудничество с технологической компанией «Юнь Чоу» АРВМ. Напорный ящик был доставлен из Китая, его производитель — компания «Дачжи» (Dazhi), пишет properm.ru.
В установке напорного ящика приняли участие представители китайских компаний. Напорный ящик является ключевым элементом машины, он отвечает за подачу бумажной массы на формующую часть. Качество бумажного полотна и конечного продукта зависит от того, как бумажная масса будет сформирована и выведена на формующий стол.
Новое оборудование позволяет равномерно и быстрее подавать бумажную массу. Предыдущий узел работал со скоростью 610 метров бумаги в минуту, а новый напорный ящик позволяет работать со скоростью до 800 метров в минуту.
«Мы сотрудничаем с ПЦБК уже несколько лет, в стадии реализации много совместных проектов. Надеемся, что в будущем наше взаимодействие продолжится», — говорит Ду Вэй, начальник экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу».
С модернизацией оборудования ПЦБК расширит свой ассортимент продукции. Новый напорный ящик позволит производить низкограммажные виды бумаг.
«Практически каждый месяц наше производство посещают иностранные делегации, мы рассматриваем разные предложения поставщиков оборудования. И это даёт нам новые возможности для продолжения модернизационных процессов», — отметил генеральный директор ПЦБК Юрий Марков.
Пермская целлюлозно-бумажная компания начала сотрудничать с компанией «Юнь Чоу» АРВМ в конце 2021 года. Было подписано соглашение о поставке ролевой продукции, и на данный момент ПЦБК уже отправила несколько поездов с тарным картоном в Китай.