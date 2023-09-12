Специалисты из Китая установили новое оборудование в Пермской ЦБК

Пермская целлюлозно-бумажная компания начала сотрудничать с компанией «Юнь Чоу» АРВМ в конце 2021 года. Было подписано соглашение о поставке ролевой продукции, и на данный момент ПЦБК уже отправила несколько поездов с тарным картоном в Китай.