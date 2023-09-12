Сибирская язва, прожиточный минимум и атаки на Белгородскую область: итоги дня

В прошлом году аналогично определяли размер прожиточного минимума для белгородцев на 2023 год. В этом году он составляет 12 075 рублей. Для трудоспособного населения он равнялся 13 162 рубля. Для пенсионеров утвердили уровень в 10 385 рублей, а для детей — 11 713 рублей.