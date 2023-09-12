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Сибирская язва, прожиточный минимум и атаки на Белгородскую область: итоги дня

Сибирская язва, прожиточный минимум и атаки на Белгородскую область: итоги дня

12 сентября 2023, 15:30
Фото: 1MI
Гладков ответил, добралась ли сибирская язва до Белгородской области, размер прожиточного минимума в регионе увеличится, а в белгородском селе два дома пострадали из-за обстрела ВСУ.

Сибирская язва

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, добралась ли сибирская язва до Белгородской области. По данным губернатора, таких случаев на территории региона не зарегистрировали.

Тем временем в соседней Воронежской области обнаружили вспышку сибирской язвы. Подтвердилось восемь случаев заболевания. Всех больных привезли из Богучарского района. На территории Белгородской области заболевание не фиксировалось уже 30 лет.

По словам Гладкова, в регионе делается всё возможное для предотвращения возникновения болезни. В частности, животных из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств проверяют ветеринары, при необходимости делается вакцинация. Также в области усилили контроль за продажей говядины на рынках.

На днях новый очаг заболевания обнаружили на молочной ферме в Воронежской области. Сибирскую язву выявили у семерых человек. Их положили в больницу. В Богучарском и Кантемировском районах ввели карантин. Ограничения будут действовать до 20 декабря.

Гладков ответил, добралась ли до Белгородской области сибирская язва
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Прожиточный минимум

В Белгородской области установили размер прожиточного минимума на следующий год. Он вырастет на 738 рублей и составит 12 813 рублей. Отдельно определили прожиточный минимум для различных категорий населения: для трудоспособных — 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

В прошлом году аналогично определяли размер прожиточного минимума для белгородцев на 2023 год. В этом году он составляет 12 075 рублей. Для трудоспособного населения он равнялся 13 162 рубля. Для пенсионеров утвердили уровень в 10 385 рублей, а для детей — 11 713 рублей.

В конце прошлого года министр соцзащиты региона Елена Батанова объяснила, почему в Белгородской области такой низкий прожиточный минимум. По её словам, показатель рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике, и изменить его региональные власти не в силах.

Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
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Обстрелы приграничья

12 сентября ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском горокруге. В результате атаки в двух частных домах выбило окна, посекло крыши и фасады. Кроме того, повредило хозпостройку и линию газоснабжения. Никто не пострадал.

Также за сегодняшний день рассылку от РСЧС получили жители Вязового и Теребрено в Краснояружском районе. Причём Сподарюшино и Теребрено были под обстрелами дважды.

Неспокойно во вторник было в Алексеевском горокруге. Местных жителей испугали громкие звуки, которые были слышны над городом. Вскоре глава муниципалитета Алексей Калашников сообщил, что громкие звуки связаны с работой ВС РФ.

Днём в Минобороны РФ сообщили о сбитом беспилотнике самолётного типа над Белгородской областью. Где именно это произошло, не уточнялось.

Два дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
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