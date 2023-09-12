Сибирская язва, прожиточный минимум и атаки на Белгородскую область: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, добралась ли сибирская язва до Белгородской области. По данным губернатора, таких случаев на территории региона не зарегистрировали.
Тем временем в соседней Воронежской области обнаружили вспышку сибирской язвы. Подтвердилось восемь случаев заболевания. Всех больных привезли из Богучарского района. На территории Белгородской области заболевание не фиксировалось уже 30 лет.
По словам Гладкова, в регионе делается всё возможное для предотвращения возникновения болезни. В частности, животных из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств проверяют ветеринары, при необходимости делается вакцинация. Также в области усилили контроль за продажей говядины на рынках.
На днях новый очаг заболевания обнаружили на молочной ферме в Воронежской области. Сибирскую язву выявили у семерых человек. Их положили в больницу. В Богучарском и Кантемировском районах ввели карантин. Ограничения будут действовать до 20 декабря.
В Белгородской области установили размер прожиточного минимума на следующий год. Он вырастет на 738 рублей и составит 12 813 рублей. Отдельно определили прожиточный минимум для различных категорий населения: для трудоспособных — 13 966 рублей, для пенсионеров — 11 019 рублей, а для детей — 12 429 рублей. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.
В прошлом году аналогично определяли размер прожиточного минимума для белгородцев на 2023 год. В этом году он составляет 12 075 рублей. Для трудоспособного населения он равнялся 13 162 рубля. Для пенсионеров утвердили уровень в 10 385 рублей, а для детей — 11 713 рублей.
В конце прошлого года министр соцзащиты региона Елена Батанова объяснила, почему в Белгородской области такой низкий прожиточный минимум. По её словам, показатель рассчитывается по утверждённой федеральными властями методике, и изменить его региональные власти не в силах.
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