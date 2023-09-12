Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

СГОК и фонд «Милосердие» помогли организовать мастер-классы по народным промыслам

СГОК и фонд «Милосердие» помогли организовать мастер-классы по народным промыслам

12 сентября 2023, 11:34
Фото: СГОК
В Старом Осколе реализовали волонтерский проект «Слобода ремесленная», который поддержал благотворительный фонд «Милосердие» — социальный партнер НЛМК и Стойленского ГОКа. Авторы проекта — коллектив городского Дома ремесел– в этом году победили в грантовом конкурсе социальных инициатив.

Проект «Слобода ремесленная» в Доме ремесел — это серия мастер-классов по народным промыслам для детей. Около 200 старооскольских школьниковпосетили творческие мастерские по лепке старооскольской глиняной игрушки, созданию традиционной тряпичной куклы-скрутки, лоскутному шитью, бисероплетению и т. д.

В торжественном финальном мероприятии проекта приняли участие начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Елена Гринева. Она поблагодарила коллектив Дома ремесел за полезную и интересную творческую идею по приобщению детей к традиционному русскому народному творчеству. Вместе с ученицей школы №21 Кристиной Неляпиной она оставила отпечаток руки на авторском керамическом панно «Слобода ремесленная» как символ передачи опыта от наставника к ученику.

Фото: СГОК

Проект продолжит работу в мастерских Дома ремесел до конца сентября: 16, 23 и 30 сентября пройдут мастер-классы по керамике и бисероплетению для всех желающих.

В 2023 году фонд «Милосердие» вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей направят на лучшие социально важные инициативы.

СГОК и благотворительный фонд «Милосердие» провели в Старом Осколе фестиваль
Узнать подробнее
Читайте также:
Волонтеры СГОКа реализовали образовательный проект для родителей особенных детейБолее 200 семей работников СГОКа получили помощь от комбината к началу учебного годаСГОК и работник комбината представлены на Доске почета Старого Оскола
#Общество#Белгородская область#Проект#Сгок#Кристина Семенчук#Стальное дерево
Подпишитесь
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 11:11
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 12:15
Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села
Сегодня, 08:57
Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото
Сегодня, 09:39
Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза
Сегодня, 07:15
Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
Сегодня, 07:04