СГОК и фонд «Милосердие» помогли организовать мастер-классы по народным промыслам

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Проект «Слобода ремесленная» в Доме ремесел — это серия мастер-классов по народным промыслам для детей. Около 200 старооскольских школьниковпосетили творческие мастерские по лепке старооскольской глиняной игрушки, созданию традиционной тряпичной куклы-скрутки, лоскутному шитью, бисероплетению и т. д.
В торжественном финальном мероприятии проекта приняли участие начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Елена Гринева. Она поблагодарила коллектив Дома ремесел за полезную и интересную творческую идею по приобщению детей к традиционному русскому народному творчеству. Вместе с ученицей школы №21 Кристиной Неляпиной она оставила отпечаток руки на авторском керамическом панно «Слобода ремесленная» как символ передачи опыта от наставника к ученику.
Проект продолжит работу в мастерских Дома ремесел до конца сентября: 16, 23 и 30 сентября пройдут мастер-классы по керамике и бисероплетению для всех желающих.
В 2023 году фонд «Милосердие» вручил 16 грантов активным жителям и общественным организациям Белгородской области. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей направят на лучшие социально важные инициативы.