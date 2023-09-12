СГОК и фонд «Милосердие» помогли организовать мастер-классы по народным промыслам

В торжественном финальном мероприятии проекта приняли участие начальник отдела социального развития Стойленского ГОКа Елена Гринева. Она поблагодарила коллектив Дома ремесел за полезную и интересную творческую идею по приобщению детей к традиционному русскому народному творчеству. Вместе с ученицей школы №21 Кристиной Неляпиной она оставила отпечаток руки на авторском керамическом панно «Слобода ремесленная» как символ передачи опыта от наставника к ученику.