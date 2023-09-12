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ДТП в Белгородской области

Пьяный скутерист без водительских прав устроил ДТП на Богданке в Белгороде

12 сентября 2023, 08:44
Фото: 1MI
ДТП в Белгородской области
ДТП произошло накануне. Пострадал сам виновник аварии. На него могут завести уголовное дело. Подробности сообщили в региональном УМВД.
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ДТП

В Белгороде 11 сентября нетрезвый скутерист без водительских прав спровоцировал аварию. ДТП произошло накануне на проспекте Богдана Хмельницкого. Мужчина пошёл на обгон, в итоге скутер въехал в «Ладу Калину» под управлением 49-летней женщины. В аварии пострадал сам её виновник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.

Также в Белгороде произошло ещё два ДТП. Toyota на проспекте Славы столкнулась с другой иномаркой. Пострадал 93-летний пассажир Toyota. Второе происшествие на дороге зарегистрировали на улице Белгородского полка. Водитель маршрутного автобуса экстренно затормозил. В результате падения пострадала пожилая пассажирка.

Накануне в Краснояружском районе на дороге Красная Яруга — Колотиловка водитель отечественного авто не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал с дороги. Машина опрокинулась, автомобилист получил травмы.

11 сентября в Старом Осколе во дворе одного из микрорайонов Mazda 3 въехала в припаркованный Hyundai Solaris, а он по инерции наехал на 25-летнюю девушку. Пешеход пострадала.

Ещё одна авария произошла в Корочанском районе неподалёку от хутора Пожарный. 56-летний водитель Volvo с полуприцепом превысил скорость, фура въехала в стоявший мусоровоз. Водитель грузовика в итоге получил травмы.

Пятеро пассажиров автобуса пострадали в ДТП под Белгородом
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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Пострадавшие#Корочанский район#Скутер#Грузовик#Мусоровоз#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых
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