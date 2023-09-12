Пьяный скутерист без водительских прав устроил ДТП на Богданке в Белгороде

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Published Сегодня, 08:44
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В Белгороде 11 сентября нетрезвый скутерист без водительских прав спровоцировал аварию. ДТП произошло накануне на проспекте Богдана Хмельницкого. Мужчина пошёл на обгон, в итоге скутер въехал в «Ладу Калину» под управлением 49-летней женщины. В аварии пострадал сам её виновник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Также в Белгороде произошло ещё два ДТП. Toyota на проспекте Славы столкнулась с другой иномаркой. Пострадал 93-летний пассажир Toyota. Второе происшествие на дороге зарегистрировали на улице Белгородского полка. Водитель маршрутного автобуса экстренно затормозил. В результате падения пострадала пожилая пассажирка.
Накануне в Краснояружском районе на дороге Красная Яруга — Колотиловка водитель отечественного авто не справился с управлением, из-за чего транспорт съехал с дороги. Машина опрокинулась, автомобилист получил травмы.
11 сентября в Старом Осколе во дворе одного из микрорайонов Mazda 3 въехала в припаркованный Hyundai Solaris, а он по инерции наехал на 25-летнюю девушку. Пешеход пострадала.
Ещё одна авария произошла в Корочанском районе неподалёку от хутора Пожарный. 56-летний водитель Volvo с полуприцепом превысил скорость, фура въехала в стоявший мусоровоз. Водитель грузовика в итоге получил травмы.