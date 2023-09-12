Пьяный скутерист без водительских прав устроил ДТП на Богданке в Белгороде

В Белгороде 11 сентября нетрезвый скутерист без водительских прав спровоцировал аварию. ДТП произошло накануне на проспекте Богдана Хмельницкого. Мужчина пошёл на обгон, в итоге скутер въехал в «Ладу Калину» под управлением 49-летней женщины. В аварии пострадал сам её виновник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.