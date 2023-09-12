Проект «Новые возможности» хотят расширить на белгородских подростков

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В этот понедельник прошло очередное еженедельное совещание правительства. Со своим отчётом выступила Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области, по итогам которого губернатор попросил уделить отдельное внимание вопросу трудоустройства подростков региона.
На следующей неделе Вячеслав Гладков ожидает дополнительный отчёт по программам трудоустройства для молодёжи и несовершеннолетних граждан. Министерство социальной защиты и труда проведёт анализ регионального трудоустройства, по итогам которого будет выявлен лидер по этой части из муниципальных образований.
Мне хотелось бы узнать, как главы муниципальных образований внедряют отдельные программы, не считая правительственных по области, и занимаются ли они этим в принципе. А тем, кто не занимается данным вопросом, я задам другой вопрос — почему этой работы нет?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Выступления Елены Батановой с итогами анализа глава ожидает на следующей планёрке.
Стоит отметить, что согласно результатам исследования ситуации на рынке труда в 2021–2022 годах среди школьников от аналитиков обширной базы соискателей HeadHunter, всё больше молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет начинают активно искать работу. Это видно по увеличению числа публикуемых резюме. Количество вакансий и количество соискателей постоянно меняются, но одна тенденция становится все более очевидной: подростки хотят начать зарабатывать деньги, а работодатели готовы им предложить работу.
С начала прошлого года подростки стали чаще публиковать свои резюме. Этот тренд достиг максимума летом, когда было опубликовано в два раза больше анкет, чем в то же время в 2021 году. В январе–феврале количество вакансий, подходящих для школьников, превышало число заинтересованных кандидатов. Однако летом ситуация изменилась и количество резюме стало превышать количество вакансий. К зиме число вакансий снова стало превалировать над числом резюме.
Также законопроект, принятый Госдумой 1 июня, открывает возможность для граждан, достигших 14-летнего возраста, самостоятельно заключать трудовые договоры без необходимости получения согласия от органов опеки и попечительства. Вместо этого требуется лишь одобрение одного из родителей или опекуна. Предусматривается, что подростки будут заниматься работой в свободное от учебы время.
А пока напомним, какие советы для подростков и студентов Белгорода могут пригодиться при трудоустройстве и где они могут найти удобную для себя подработку.