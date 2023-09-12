Проект «Новые возможности» хотят расширить на белгородских подростков

С начала прошлого года подростки стали чаще публиковать свои резюме. Этот тренд достиг максимума летом, когда было опубликовано в два раза больше анкет, чем в то же время в 2021 году. В январе–феврале количество вакансий, подходящих для школьников, превышало число заинтересованных кандидатов. Однако летом ситуация изменилась и количество резюме стало превышать количество вакансий. К зиме число вакансий снова стало превалировать над числом резюме.