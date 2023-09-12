«Праздник сала» состоялся в соседнем с Белгородской областью регионе

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В Курской области состоялся традиционный «Праздник сала». Мероприятие прошло в селе Котельниково, пишет издание со ссылкой на администрацию Обоянского района.
В ходе праздника для курян устроили творческие выступления. В их числе впервые выступили коллективы из Котельниковского, Полукотельниковского и Малокрюковского сельских ДК, а также Дроздовского сельского клуба.
Жителей также угостили различными блюдами из сала.
Напомним, что в Белгородской области в январе уже несколько лет проводится фестиваль вареников. В этом году на празднике раздали около 200 тысяч порций угощенья с различными начинками: брусникой, вишней, грушей, творогом, тыквой, с картошкой и капустой.