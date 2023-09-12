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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

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Updated Сегодня, 10:00

«Праздник сала»

«Праздник сала» состоялся в соседнем с Белгородской областью регионе

12 сентября 2023, 09:58
Фото: администрация Обоянского района
«Праздник сала»

Брендовый «Праздник сала» отметили в Курской области

В ходе праздника жители посмотрели концертную программу и попробовали блюда из сала. Об этом сообщили «Курские известия».

В Курской области состоялся традиционный «Праздник сала». Мероприятие прошло в селе Котельниково, пишет издание со ссылкой на администрацию Обоянского района.

В ходе праздника для курян устроили творческие выступления. В их числе впервые выступили коллективы из Котельниковского, Полукотельниковского и Малокрюковского сельских ДК, а также Дроздовского сельского клуба.

Жителей также угостили различными блюдами из сала.

Напомним, что в Белгородской области в январе уже несколько лет проводится фестиваль вареников. В этом году на празднике раздали около 200 тысяч порций угощенья с различными начинками: брусникой, вишней, грушей, творогом, тыквой, с картошкой и капустой.

«Праздник сала»«Праздник сала»
«Праздник сала»«Праздник сала»
«Праздник сала»«Праздник сала»
«Праздник сала»
Фото: администрация Обоянского района
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#Общество#Курская область#Черноземье#Александра Склярова#Праздник сала
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