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Updated Сегодня, 09:11

Последствия обстрелов

Пострадавшие дома и атаки беспилотников: ВСУ наносят удары по Белгородской области

12 сентября 2023, 09:09
Фото: 1MI
Последствия обстрелов

ВСУ нанесли более ста ударов по Белгородской области за сутки

Шесть районов региона попали под огонь противника. В одном муниципалитете есть разрушения. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке обстрелов.
Сюжет
Обстрел

Больше ста прилётов насчитали в Белгородской области в результате атак ВСУ 11 сентября. В Краснояружском районе есть разрушения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Белгородский район

Шесть снарядов выпустили по Наумовке и Красному хутору. Без последствий.

Борисовский район

Восемь прилётов насчитали при атаке на окраину села Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет.

Валуйский горокруг

Вериговку и Борки обстреляли из артиллерии. Зафиксировано 24 прилёта. В селе Шелаево ПВО сбила беспилотник. Обошлось без последствий.

Волоконовский район

ВСУ обстреляли окраину хутора Старый из миномёта и гранатомёта — насчитано свыше 30 прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Краснояружский район

По территории между Прилесьем и Графовкой противник выпустил шесть снарядов. Без последствий. Под огонь попала также Репяховка. В двух домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения получила хозпостройка.

Шебекинский горокруг

Шесть прилётов насчитали в селе Середа. Там же противник сбросил с БПЛА неустановленный предмет. Из миномётов атаковали Новую Таволжанку, Первомайский, Терезовку и Красное. Обстрелян и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Последствий нет.

Два дома пострадали в результате обстрела Белгородской области
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