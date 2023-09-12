Пострадавшие дома и атаки беспилотников: ВСУ наносят удары по Белгородской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Больше ста прилётов насчитали в Белгородской области в результате атак ВСУ 11 сентября. В Краснояружском районе есть разрушения. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Шесть снарядов выпустили по Наумовке и Красному хутору. Без последствий.
Восемь прилётов насчитали при атаке на окраину села Богун-Городок. Пострадавших и разрушений нет.
Вериговку и Борки обстреляли из артиллерии. Зафиксировано 24 прилёта. В селе Шелаево ПВО сбила беспилотник. Обошлось без последствий.
ВСУ обстреляли окраину хутора Старый из миномёта и гранатомёта — насчитано свыше 30 прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет.
По территории между Прилесьем и Графовкой противник выпустил шесть снарядов. Без последствий. Под огонь попала также Репяховка. В двух домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждения получила хозпостройка.
Шесть прилётов насчитали в селе Середа. Там же противник сбросил с БПЛА неустановленный предмет. Из миномётов атаковали Новую Таволжанку, Первомайский, Терезовку и Красное. Обстрелян и автомобильный пункт пропуска «Шебекино». Последствий нет.