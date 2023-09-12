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Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 19:01

Updated Сегодня, 19:01

процесс благоустройства

Новая набережная в Белгороде будет морской и сказочной

12 сентября 2023, 18:55
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
процесс благоустройства
Новая набережная «Берега» строится на участке от центрального пляжа до «КонПрока» на левом берегу. На велопешеходной дорожке вдоль реки уже положили асфальт и тротуарную плитку, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

До конца года вдоль набережной появятся спортивные и детские комплексы, а также беседки для спокойного отдыха. А входную группу оформят, как узнаваемый арт-объект, который должен будет стать одним из символов областного центра.

Набережная будет состоять из нескольких тематических зон. Уже известно, что одна будет сказочной, а вторая — морской.

Сейчас перед властями стоит непростая задача сделать набережную красивой на участке, где она проходит через промышленную зону, оформление находится на стадии проектирования. Специалистам предстоит «спрятать» магистральные трубы, заборы, технические объекты, опоры и вписать в проект проход под железнодорожным мостом.

Набережная должна связать центральную часть Белгорода с новым пляжем «Берега» и парком аттракционов.

Напомним, на новой набережной в Белгороде, помимо велопешеходной дорожки, появятся экотропа и певческое поле.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Новая трасса, экотропа и певческое поле: что появится на набережной в Белгороде
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#Город#Благоустройство#Центральный пляж#Белгород#Пляж "Берега"#Милена Фишер
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