Названа дата открытия центра адаптивных видов спорта «Вершина» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
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Центр адаптивных видов спорта «Вершина» откроется в Белгороде уже в эту пятницу, 15 сентября. Накануне прошло заключительное совещание перед запуском.
В одноэтажном центре оборудованы все необходимые залы: универсальный, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. Всего в учреждении будут доступны 13 дисциплин для занятий спортом по 52 отдельным программам.
Напомним, что строительство центра площадью 4000 м² закончилось 17 июля 2023 года. Его построили на улице Белинского рядом с ботаническим садом. Планируется, что в 2024 году в учреждении появятся тир, поле для метания снарядов и гостиница.
Ранее главу региона не устроило качество стадиона и легкоатлетических дорожек, которые оборудовали рядом с центром. Из-за этого сдвинулся срок сдачи объекта: планировалось закончить ремонтные работы до 1 января 2023 года.