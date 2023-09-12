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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Центр адаптивных видов спорта в Белгороде

Названа дата открытия центра адаптивных видов спорта «Вершина» в Белгороде

12 сентября 2023, 07:32
Фото: пресс-служба губернатора Вячеслава Гладкова
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде

Центр адаптивных видов спорта в Белгороде готовится к открытию

В ближайшую пятницу состоится открытие учреждения для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона провёл последнее совещание перед запуском нового центра.

Центр адаптивных видов спорта «Вершина» откроется в Белгороде уже в эту пятницу, 15 сентября. Накануне прошло заключительное совещание перед запуском.

В одноэтажном центре оборудованы все необходимые залы: универсальный, для настольного тенниса, игровых видов спорта и волейбола сидя. Всего в учреждении будут доступны 13 дисциплин для занятий спортом по 52 отдельным программам.

Напомним, что строительство центра площадью 4000 м² закончилось 17 июля 2023 года. Его построили на улице Белинского рядом с ботаническим садом. Планируется, что в 2024 году в учреждении появятся тир, поле для метания снарядов и гостиница.

Ранее главу региона не устроило качество стадиона и легкоатлетических дорожек, которые оборудовали рядом с центром. Из-за этого сдвинулся срок сдачи объекта: планировалось закончить ремонтные работы до 1 января 2023 года.

Центр адаптивных видов спорта в Белгороде Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Центр адаптивных видов спорта в Белгороде
Фото: пресс-служба губернатора Вячеслава Гладкова
Стало известно, когда откроется Центр худгимнастики в Белгороде
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