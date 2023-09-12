Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Москва лидирует в рейтинге городов стран БРИКС по пространственному развитию

Москва лидирует в рейтинге городов стран БРИКС по пространственному развитию

12 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Опубликован рейтинг городов стран БРИКС по индексу технологического и пространственного развития. В список вошло десять крупнейших городов. Составлением рейтинга занимается международный консорциум исследовательских китайских, индийских и российских организаций. Первое место в рейтинге — у Москвы.

Индекс показывает, как технологические инновации и сбалансированное пространственное развитие города позволяют экономить горожанам время, пишет 56orb.ru. Показатель основан на уникальной методологии, предполагающей возможность работы как со статистическими данными, так и с открытыми пространственными данными и снимками, сделанными со спутника. Отмечается, что при определении индекса учитывается не наличие той или иной услуги в городе, а ее фактическая доступность для жителей.

«Видеть Москву на первом месте среди городов стран БРИКС в таком рейтинге приятно, но не удивительно. Столичные власти шаг за шагом в течение последних лет реализовывали стратегию повышения комфортности городской среды, развития полицентричности, создания точек притяжения для жителей по всему городу», — отметил Евгений Михайленко, директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

По его словам, в консорциуме особо отметили работу московских властей в направлении модернизации инфраструктуры общественного транспорта. Также за последние годы вырос научный и культурный потенциал Москвы. Чтобы оценить масштаб перемен, Михайленко призвал вспомнить реализацию таких крупных проектов, как строительство Большой кольцевой линии, МЦД и МЦК. Также были заменены автобусы на электробусы, предприняты меры по развитию речного транспорта. Значительный вес в расчете индекса имеет развитие инновационной инфраструктуры — сервисов доставки, мобильности и цифровых социальных услуг. Поддержка городскими властями высокотехнологичных отраслей и реализация проектов в цифровой сфере также внесли весомый вклад в лидерство Москвы.

Вслед за Москвой в рейтинге следуют Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу.

Авторы проекта намерены сделать индекс международно признанным инструментом, позволяющим проводить оценку городского развития и комфортности среды для жителей. Согласно планам консорциума в этом году будут проанализированы основные показатели по ста крупнейшим городам мира. В декабре выйдет полная версия рейтинга.

Подпишитесь
В горсовете Белгорода объяснили, почему не называют сумму премии мэру Демидову
Сегодня, 11:11
Беспилотник самолётного типа сбила российская ПВО над Белгородской областью
Сегодня, 12:15
Выбило окна, посекло крыши: Гладков рассказал об обстреле белгородского села
Сегодня, 08:57
Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото
Сегодня, 09:39
Военные следователи прокомментировали ДТП с участием военного бензовоза
Сегодня, 07:15
Стал известен размер прожиточного минимума в Белгородской области на 2024 год
Сегодня, 07:04