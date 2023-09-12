Москва лидирует в рейтинге городов стран БРИКС по пространственному развитию

По его словам, в консорциуме особо отметили работу московских властей в направлении модернизации инфраструктуры общественного транспорта. Также за последние годы вырос научный и культурный потенциал Москвы. Чтобы оценить масштаб перемен, Михайленко призвал вспомнить реализацию таких крупных проектов, как строительство Большой кольцевой линии, МЦД и МЦК. Также были заменены автобусы на электробусы, предприняты меры по развитию речного транспорта. Значительный вес в расчете индекса имеет развитие инновационной инфраструктуры — сервисов доставки, мобильности и цифровых социальных услуг. Поддержка городскими властями высокотехнологичных отраслей и реализация проектов в цифровой сфере также внесли весомый вклад в лидерство Москвы.