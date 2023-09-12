Москва лидирует в рейтинге городов стран БРИКС по пространственному развитию

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Published Сегодня, 12:46
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Индекс показывает, как технологические инновации и сбалансированное пространственное развитие города позволяют экономить горожанам время, пишет 56orb.ru. Показатель основан на уникальной методологии, предполагающей возможность работы как со статистическими данными, так и с открытыми пространственными данными и снимками, сделанными со спутника. Отмечается, что при определении индекса учитывается не наличие той или иной услуги в городе, а ее фактическая доступность для жителей.
«Видеть Москву на первом месте среди городов стран БРИКС в таком рейтинге приятно, но не удивительно. Столичные власти шаг за шагом в течение последних лет реализовывали стратегию повышения комфортности городской среды, развития полицентричности, создания точек притяжения для жителей по всему городу», — отметил Евгений Михайленко, директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
По его словам, в консорциуме особо отметили работу московских властей в направлении модернизации инфраструктуры общественного транспорта. Также за последние годы вырос научный и культурный потенциал Москвы. Чтобы оценить масштаб перемен, Михайленко призвал вспомнить реализацию таких крупных проектов, как строительство Большой кольцевой линии, МЦД и МЦК. Также были заменены автобусы на электробусы, предприняты меры по развитию речного транспорта. Значительный вес в расчете индекса имеет развитие инновационной инфраструктуры — сервисов доставки, мобильности и цифровых социальных услуг. Поддержка городскими властями высокотехнологичных отраслей и реализация проектов в цифровой сфере также внесли весомый вклад в лидерство Москвы.
Вслед за Москвой в рейтинге следуют Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу.
Авторы проекта намерены сделать индекс международно признанным инструментом, позволяющим проводить оценку городского развития и комфортности среды для жителей. Согласно планам консорциума в этом году будут проанализированы основные показатели по ста крупнейшим городам мира. В декабре выйдет полная версия рейтинга.