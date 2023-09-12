Мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Мощи князя Александра Невского привезли в Старый Оскол на бронеавтомобиле. 12 сентября отмечается день памяти святого Александра Невского. Оскольчан поздравили с днём памяти покровителя города. Поклониться православной святыне пришли сотни горожан.
Мощи князя Александра Невского и Годеновский чудотворный крест привезут в Белгород. С 13 по 17 сентября в областном центре отметят 112-летие канонизации святителя Иоасафа. Мощи покровителя Русского воинства доставили из Давидовой пустыни.
То, что мощи святого привозят в регион на бронетехнике, происходит не в первый раз. В 2021 году БТР привёз ковчег с частицей мощей Александра Невского к храму в Старом Осколе. В городе тогда отмечалось 800-летие великого князя.
Позже в белгородской епархии объяснили, почему мощи привезли на бронетранспортёре. Как оказалось, это связано с тем, что Невский был великим полководцем, и военные отдавали ему соответствующие почести.