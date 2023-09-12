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Мощи Александра Невского на бронеавтомобиле

Мощи Александра Невского в Старый Оскол привезли на бронеавтомобиле

12 сентября 2023, 11:41
Фото: 9 Канал
Мощи Александра Невского на бронеавтомобиле
Сотни оскольчан пришли поклониться православной святыне, сообщает 9 Канал. Отметим, что оригинальную транспортировку в Старом Осколе применяют не первый год.

Мощи князя Александра Невского привезли в Старый Оскол на бронеавтомобиле. 12 сентября отмечается день памяти святого Александра Невского. Оскольчан поздравили с днём памяти покровителя города. Поклониться православной святыне пришли сотни горожан.

Мощи князя Александра Невского и Годеновский чудотворный крест привезут в Белгород. С 13 по 17 сентября в областном центре отметят 112-летие канонизации святителя Иоасафа. Мощи покровителя Русского воинства доставили из Давидовой пустыни.

То, что мощи святого привозят в регион на бронетехнике, происходит не в первый раз. В 2021 году БТР привёз ковчег с частицей мощей Александра Невского к храму в Старом Осколе. В городе тогда отмечалось 800-летие великого князя.

Позже в белгородской епархии объяснили, почему мощи привезли на бронетранспортёре. Как оказалось, это связано с тем, что Невский был великим полководцем, и военные отдавали ему соответствующие почести.

Мощи Александра Невского на бронеавтомобиле
Видео: 9 канал
БТР привезёт ковчег с частицей мощей Александра Невского к храму в Старом Осколе
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